La JSO anuncia el arresto de dos exoficiales

JACKSONVILLE, Fla. — La JSO ha anunciado el arresto de dos exempleados de la agencia.

Se trata de un agente penitenciario que enfrenta cargos por agresión y un agente de policía que ahora enfrenta cargos por hurto mayor y mala conducta oficial.

El exoficial penitenciario de la JSO, Taaron Clayton, y el agente de policía de la JSO, Nicholas Hicks, enfrentan cargos y ya no trabajan para la agencia.

“Como hemos dicho y el sheriff ha repetido en muchas ocasiones, nadie está por encima de la ley”, declaró el subalguacil de la JSO, Shawn Coarsey.

Clayton está acusado de exhibir sus genitales a una víctima y de agarrarla por la cintura.

Según el informe de su arresto, el incidente ocurrió en el centro de detención preventiva el 27 de diciembre.

Enfrenta un cargo menor por agresión simple y fue despedido tras su arresto el 30 de diciembre.

La JSO explicó que, dado que el incidente no ocurrió en un lugar público, no cumplía con los requisitos legales para un cargo por exhibicionismo.

“Eso es lo que permiten las leyes”, dijo Coursey.

Hicks, quien trabajó para la agencia durante diez años, está acusado de dos delitos graves: hurto mayor y mala conducta oficial.

Ambos cargos se derivan de la supuesta falta de Hicks de prestar los servicios de seguridad para los que había sido contratado en un hospital local.

Entre junio y diciembre del año pasado, Hicks supuestamente abandonó su puesto en el hospital durante un total de 52 horas y cobró más de $2,600 por ese tiempo.

Hicks también tenía una queja por empleo secundario en su contra, la cual fue confirmada en 2023.

Recibió una amonestación informal por dicha infracción.

Hicks renunció tras su arresto el martes.

El arresto de Hicks es el primero de un empleado de la JSO por parte de la agencia este año, mientras que el arresto de Clayton fue el séptimo de 2025.

“Si los investigadores determinan que existe causa probable para respaldar una acusación penal contra un empleado de la JSO después de una investigación exhaustiva, esta agencia hará que dicho empleado rinda cuentas”, dijo Coursey.

La fianza de Hicks se fijó en poco más de $5,000.

Mientras tanto, la fianza de Clayton se fijó en poco más de $20,000.

