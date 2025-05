Lo que sabemos de los 3 detenidos en reunión del Ayuntamiento y grupos que piden su liberación

JACKSONVILLE, Fla. — La Oficina del Sheriff de Jacksonville dio a conocer los nombres de tres personas arrestadas durante un disturbio en la reunión del Ayuntamiento de Jacksonville el martes por la noche.

“La dirección del Ayuntamiento solicitó que los policías desalojaran a un grupo de personas que interrumpían el procedimiento”, declara un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff de Jacksonville. “Varios se marcharon cuando se les pidió, pero algunos del grupo desobedecieron las órdenes legales de abandonar la sala”.

Esto es lo que sabemos sobre los tres arrestados:

Conor Cauley, 29 años

Cauley enfrenta cargos por resistencia violenta y porte de arma oculta. La policía indicó que portaba un cuchillo.

ACTUALIZACIÓN: Después de revisar el video del arresto de Cauley el miércoles por la mañana, el juez no encontró causa probable para el cargo de resistencia con violencia, pero fijó su fianza en $1,503 por el cargo de armas.

Leah Grady, 24 años

Grady enfrenta cargos de delito menor por resistirse a un oficial sin violencia.

Teagan Belliot, 25 años

Belloit enfrenta cargos de delito menor por resistirse a un oficial sin violencia.

El Ayuntamiento se vio obligado a pausar su reunión mientras los policías de Jacksonville desalojaban la sala, “para garantizar la seguridad de todos los asistentes”, afirma el comunicado de prensa, y añade: “JSO respeta el derecho a la libertad de expresión y el derecho a protestar; sin embargo, las acciones de los tres detenidos constituyeron una clara violación de la ley y, como resultado, cada uno de ellos ha sido ingresado en la Cárcel del Condado de Duval”.

Grupos piden la liberación de los detenidos:

Un grupo autodenominado como Solidaridad con Palestina de Jax publicó en Instagram anoche convocando a los manifestantes a congregarse en la cárcel del condado de Duval el miércoles por la mañana para exigir la liberación de los tres arrestados en la reunión del consejo.

“¡Todos a la cárcel del condado de Duval: Organizadores brutalizados y detenidos por la Oficina del Sheriff del Condado de Jacksonville!”, afirma una parte de la publicación.

Otro grupo, autodenominado Comité de Acción Comunitaria de Jacksonville, también recurrió a las redes sociales para condenar a la Oficina del Sheriff de Jacksonville y su gestión del arresto.

“Estos agentes brutalizaron y arrestaron a tres miembros de la comunidad tras los comentarios del público”, afirma una parte de la publicación del grupo en Facebook. “Las imágenes de video tomadas por espectadores muestran un claro uso excesivo de la fuerza... Nos unimos a nuestros amigos de Solidaridad con Palestina de Jacksonville para exigir que se retiren estos cargos falsos... y que sean liberados inmediatamente de la cárcel del condado de Duval.”

Traducido al español por Aleny Villa.Haga clic aquí para leer la historia original.

[DOWNLOAD: Free Action News Jax app for alerts as news breaks]

[SIGN UP: Action News Jax Daily Headlines Newsletter]

Click here to download the free Action News Jax news and weather apps, click here to download the Action News Jax Now app for your smart TV and click here to stream Action News Jax live.