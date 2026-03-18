Mujer denuncia posibles negligencias y condiciones insalubres en asilo de Moncrief

JACKSONVILLE, Fla. — Una mujer de Jacksonville ha expresado su preocupación por las condiciones dentro de una residencia de ancianos en el vecindario de Moncrief, afirmando que lo que encontró mientras visitaba a un amigo de toda la vida apunta a una posible negligencia.

Solo Action News Jax logró obtener una visión interna del Jacksonville Center for Rehabilitation and Healthcare, ubicado en Moncrief Road, después de que Alesia Lewis se pusiera en contacto con el medio para denunciar lo que ella describe como condiciones de vida insalubres.

Lewis relata que ha estado visitando a su amigo en el centro —quien ha residido allí durante casi una década— y que a menudo pasa a ver cómo se encuentra, dado que él no cuenta con un apoyo familiar constante.

“Vengo a ver cómo está porque, en realidad, no tiene a nadie más que se ocupe verdaderamente de él”, comentó Lewis.

Durante una visita reciente, las cámaras de Action News Jax documentaron condiciones inquietantes dentro del edificio, incluyendo un techo con goteras, un ascensor averiado y una cucaracha viva dentro de un armario. Las fotografías que compartió Lewis mostraban suelos sucios, un ventilador cubierto de polvo y zonas con telarañas y escombros.

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Action News Jax también capturó imágenes del amigo de Alesia. Su identidad no se ha revelado, pero Alesia considera que las imágenes que muestran la piel reseca de sus piernas y sus pies hinchados son indicios de negligencia.

“Hay polvo, telarañas… sus pies, sus piernas, su rostro: están muy resecos y cenicientos. No están cuidando a las personas que están allí dentro”, afirmó Lewis.

Los informes de inspección estatales, revisados por Action News Jax, revelan que el centro tiene un historial de deficiencias.

Los informes correspondientes a los años 2024 y 2025 citan problemas que incluyen la presencia de cucarachas —tanto vivas como muertas—, condiciones insalubres en los baños y personal sirviendo alimentos con pan caducado. Uno de los informes documentó el caso de un residente que pasó tres días consecutivos sin recibir el Prozac que tenía recetado. Otro informe señalaba que las uñas de los pies de un residente habían crecido tanto que le causaban dolor al usar calzado.

Registros adicionales indican que el personal no realizó los simulacros de incendio obligatorios durante un periodo de dos años y que, en algunos casos, los empleados no supieron demostrar cómo utilizar correctamente un extintor.

Action News Jax se puso en contacto con la Agencia de Administración de Atención Médica de Florida (Florida Agency for Health Care Administration) —el organismo estatal responsable de la supervisión de los centros de salud— para plantear preguntas sobre las inquietudes de Lewis y los informes de inspección. La agencia no respondió a nuestra solicitud de comentarios antes de la publicación de este artículo. El personal de la residencia de ancianos solicitó a Action News Jax que abandonara la propiedad durante la visita y, al momento de publicarse este artículo, tampoco había respondido a las solicitudes de comentarios.

Lewis afirma que continuará abogando por su amiga y espera que otros se mantengan atentos a sus seres queridos que residen en centros de cuidados.

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