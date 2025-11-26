‘Nadie se molestó en llamar’: Paciente con demencia fue golpeado en el hospital, según su familia

CLAY COUNTY, Fla. — Una familia del condado de Baker exige respuestas tras enterarse de que su ser querido con demencia fue atacado por un empleado del hospital.

Estas fotos nos las envió la familia del paciente, Julian Cohen. Se pueden ver los moretones por todo el cuerpo.

Madison Foglio, de Action News Jax, habló en exclusiva con la familia de Cohen. Quieren asegurarse de que esto no le suceda a nadie más.

Cuando Dawn Leonard fue a visitar a su hermano Julian Cohen, de 73 años, al Hospital Orange Park el 14 de noviembre, nunca imaginó que su enfermera le diría esto.

“Me dijo: ‘Bueno, tiene algunas costillas rotas’. Y yo le pregunté: ‘Bueno, ¿qué pasó? ¿Se cayó? ¿Sabes? ¿Anoche?’. Y ella dijo que no, que fue atacado por un empleado del hospital”, relató Dawn Leonard.

Los registros de alta hospitalaria que la familia proporcionó a Action News Jax muestran que Julian Cohen ingresó al Hospital Orange Park el 12 de noviembre por problemas de demencia.

El informe de alta indica que Julian sufrió tres fracturas en la costilla izquierda debido a un incidente en el hospital. El informe también indica que “no hay detalles claros... fue de la noche a la mañana”.

“No me lo podía creer”, dijo Adam Cohen, hijo de Julian.

El viernes 14 de noviembre, Adam, hijo de Julian, le pidió a su tía Dawn que fuera a ver cómo estaba. Cuando Dawn llegó ese viernes por la mañana...

“La administración del hospital y algunas de las enfermeras jefe me explicaron que cuando el transportista fue a su habitación a recogerlo para hacerle una tomografía computarizada, hubo un altercado y que el transportista atacó a mi hermano”, dijo Leonard.

La familia de Julian nos envió estas fotos después del presunto ataque.

Dawn dice que llamó inmediatamente a Adam y presentaron una denuncia policial ante la Oficina del Sheriff del Condado de Clay.

El informe está bastante censurado, pero el recuadro de incidentes delictivos dice “Abuso a personas mayores o con discapacidad”.

“¡El hecho de que hayan pasado casi 7 horas, ya saben que esto ocurrió y nadie se molestó en llamarnos para avisarnos que mi hermano había sido atacado!”, dijo Leonard.

Me comuniqué con el Hospital Orange Park y les pedí que verificaran si, de hecho, un empleado del hospital fue quien le rompió las costillas a Julian. También les pregunté si se les había notificado del incidente antes de su conversación y si ese supuesto empleado seguía trabajando para ellos.

Me respondieron:

“No toleramos comportamientos que pongan en peligro la seguridad y el bienestar de nuestros pacientes o colegas, y el miembro del personal involucrado en este incidente ya no trabaja para el Hospital HCA Florida Orange Park”.

Dawn tiene un mensaje para quienes estén viendo el incidente desde casa.

“Por favor, tengan cuidado cuando tengan a su ser querido en el hospital, especialmente si padece demencia, porque no tienen forma de defenderse”, dijo Leonard.

Hoy me comuniqué con la oficina del sheriff del condado de Clay y les pregunté si se había realizado algún arresto en este caso.

