Piden renuncia de miembro de junta escolar de Clay por comentarios sobre comunidad negra

CLAY COUNTY, Fla. — Robert Alvero, miembro de la Junta Escolar del Condado de Clay (Distrito 2), se enfrenta a peticiones de dimisión tras publicar un video en Facebook en el que afirma que el 80% de sus experiencias con personas afroamericanas han sido “groseras”, “desagradables” y “problemáticas”.

“Son personas buenas y decentes; ese es el 20% de las personas afroamericanas que he conocido”, dijo Alvero. “El otro 80% ha sido desagradable, grosero y problemático”.

El video, que ya ha sido eliminado, también incluye comentarios de Alvero en los que respalda filosofías defendidas por el nacionalista blanco Nick Fuentes y admite abiertamente ser racista contra personas de su misma ascendencia cubana.

“Creo que las palabras que pronunció sobre la comunidad negra son irrespetuosas”, dijo el pastor Jeffrey Dove de la Iglesia Metodista Episcopal Africana St. James en Orange Park. “Vivimos en un ambiente político muy hostil y esto solo echa más leña al fuego”.

Dove se suma al creciente coro de líderes comunitarios y estatales que piden la dimisión de Alvero.

La presidenta del Partido Republicano de Clay, Rhonda Jett, emitió un comunicado exigiendo la renuncia inmediata de Alvero.

“Las declaraciones realizadas no reflejan lo que nuestra comunidad representa”, escribió Jett.

La presidenta de la Junta Escolar de Clay, Erin Skipper (Distrito 1), también emitió un comunicado diciendo que espera que Alvero “haga lo correcto y considere renunciar”.

Añadió que durante la próxima reunión de la junta escolar, el 8 de enero, “este asunto se abordará de manera apropiada”.

La representante estatal Angie Nixon (demócrata de Jacksonville) publicó en Facebook el lunes, pidiendo también la renuncia de Alvero.

“Claramente no tiene en cuenta el bienestar de TODOS los niños”, escribió Nixon.

La senadora estatal Jennifer Bradley (republicana por Fleming Island) también pidió la dimisión de Alvero y describió sus comentarios como “inaceptables e impropios de su cargo de confianza pública con nuestros hijos”.

Bradley puso el asunto en conocimiento del Comisionado de Educación de Florida, Anastasios Kamoutsas, quien ha solicitado que Alvero comparezca ante la Junta Estatal de Educación durante su próxima reunión, programada para el 21 de enero. En una carta a Alvero, publicada por Kamoutsas en las redes sociales, el Comisionado de Educación declaró que quiere que Alvero explique su conducta y añadió: “Solo puedo rezar para que los niños del Condado de Clay hayan estado protegidos de su contenido discriminatorio”.

Además de su cargo en la junta escolar, Alvero también es bombero del JFRD y miembro de la Guardia Estatal de Florida.

Según un portavoz del JFRD, ha sido reasignado a tareas administrativas en espera de una investigación exhaustiva.

“El prejuicio de cualquier tipo no tiene cabida en nuestro departamento ni en la prestación de servicios de seguridad pública”, escribió el portavoz del JFRD.

Action News Jax se comunicó directamente con Alvero, pero no ha recibido respuesta.

En un nuevo video, también publicado este fin de semana, Alvero afirmó que su objetivo era desmentir los estereotipos y compartir sus experiencias al crecer en el centro de Jacksonville como inmigrante cubano.

“Dije que durante mi tiempo allí, enfrenté muchas interacciones negativas, incluyendo insultos e incluso agresiones físicas, pero también conocí a muchas personas buenas y decentes”, dijo Alvero. “Lamento si los ofendí. No fue mi intención”.

Dove describió el video de disculpa de Alvero como “insuficiente”, pero dijo estar satisfecho con la respuesta de los líderes estatales y locales.

“Y creo que todas las personas, no solo las personas negras, sino también las personas blancas, deben oponerse a lo que está mal. Y me complace verlo”, dijo Dove. “Pero creo que el Condado de Clay tiene un largo camino por recorrer. Creo que vamos en la dirección correcta, pero debemos seguir luchando contra el racismo aquí en el Condado de Clay”.

El pastor Dove dijo que espera que Alvero haga lo correcto y renuncie, pero también espera que Alvero considere reunirse con él en privado.

“Quiero que tenga el valor de mirarme a la cara y decirme eso, pero más aún, como cristiano, creo que necesito orar con él”, dijo Dove.

Action News Jax se comunicó con la Guardia Estatal de Florida y preguntó si Alvero enfrenta alguna medida disciplinaria como resultado de sus comentarios y está a la espera de una respuesta.

