Proyecto Block Jax a punto de finalizarse tras retrasos en construcción

JACKSONVILLE, Fla. — Un esperado espacio de entretenimiento al aire libre en Jacksonville sigue en construcción meses después de la fecha prevista para su inauguración.

The Block Jax, un nuevo espacio para reuniones y eventos al aire libre en el barrio de Deerwood, justo al norte de IKEA en Gate Parkway, estaba programado para abrir en el otoño del año pasado. Ahora, los desarrolladores dicen que el proyecto está completado entre un 85 y un 90 por ciento y se espera su apertura en el próximo mes o dos.

Action News Jax realizó un recorrido por el lugar, que incluye un gran espacio principal con capacidad para unas 1.000 personas, un patio de comidas al aire libre con ocho vendedores locales que operan desde contenedores de transporte, un parque infantil, un parque para perros, una cervecería y un escenario al aire libre.

El fundador y desarrollador, Daniel Moffatt, dijo que los retrasos en la construcción son la razón de la apertura tardía.

“No se trata más que de retrasos en la construcción, pero ya estamos en la recta final. Con suerte, en el próximo mes o algo así, lo tendremos todo listo”, dijo Moffatt.

Moffatt explicó que la idea de The Block Jax surgió de lo que él y su familia sentían que faltaba en la comunidad: un espacio diseñado para todos.

“Necesitábamos un lugar donde pudiéramos llevar a los perros a jugar, donde los niños pudieran jugar y sus padres pudieran comer. Pueden beber, escuchar música en vivo, socializar, dejar sus teléfonos a un lado y simplemente disfrutar de la vida”, dijo Moffatt.

Gran parte del diseño del proyecto se centra en contenedores de transporte reutilizados, que se utilizan en toda la propiedad para los puestos de los vendedores y otras estructuras.

En la entrada principal, los visitantes encontrarán una taquilla. Cerca de allí, un parque para perros aún está en construcción, incluyendo un mural que da la bienvenida a los visitantes y sus mascotas.

Dado que Jacksonville se prepara para albergar grandes eventos, Action News Jax le preguntó a Moffatt si The Block Jax estaría abierto a tiempo para el Super Bowl.

“No puedo prometer que estará listo antes del Super Bowl; es un poco difícil de predecir. Ojalá los Jaguars lleguen al Super Bowl, pero estaremos aquí el próximo otoño, cuando el estadio tenga capacidad reducida, y obviamente el otoño siguiente”. Moffatt afirmó que los contenedores de transporte marítimo son fundamentales para el concepto de The Block Jax, ya que prácticamente todas las estructuras del complejo se construyeron con ellos.

A pesar de los retrasos, los promotores indicaron que el proyecto se encuentra en su fase final y que tienen previsto inaugurar The Block Jax en el próximo mes o dos.

