Sheriffs de Clay County investigan fraude tras que una mujer fue estafada y se quedara sin casa

Melissa Antolik contó que se presentó el domingo pasado para mudarse a la casa de cuatro habitaciones en el vecindario de Orange Park South, con un juego de llaves y un contrato de arrendamiento en la mano. Antolik nos contó que su contrato de arrendamiento actual en Orange Park vence el último día de febrero, por lo que había estado trabajando desesperadamente para conseguir el dinero y dar el enganche para una nueva casa para su prometido, sus dos hijos y sus dos hijos de acogida.

Antolik comentó que llegó a la nueva casa y vio que la puerta principal estaba dañada. Suponiendo que la habían derribado, llamó a la Oficina del Sheriff del Condado de Clay. Después de que acudieron a investigar, Antolik dijo que otra familia se presentó en la casa con su propio contrato de arrendamiento. Los agentes del condado de Clay informaron a las dos familias que sus contratos de arrendamiento eran falsos y que la persona que los redactó no era la verdadera dueña de la casa.

Antolik nos contó que gastó alrededor de $3,400 en depósito, gastos de mudanza y servicios públicos para la nueva casa, solo para descubrir que la habían estafado.

“Ahora tengo $41 a mi nombre”, dijo Antolik; “me dejó sin blanca”.

Antolik comentó que apenas ha podido dormir desde que descubrió que su contrato de arrendamiento era falso y que además intenta asimilar la posibilidad de no recuperar su dinero, mientras busca un nuevo hogar días antes de que finalice el actual.

“Estoy buscando un lugar mientras trabajo, mientras estoy libre, antes de ir a trabajar. Hay gente que me busca. El pánico está presente. Tengo miedo de no encontrar nada”, dijo Antolik.

Antolik encontró la casa de Middleburg en Craigslist y Facebook. Dijo que tuvo una comunicación abierta con quien creía que era el propietario e incluso tuvo la oportunidad de visitar la casa antes de mudarse. Antolik comentó que mostró el contrato de arrendamiento a varias personas antes de firmarlo y todas dijeron que parecía legítimo.

“Pensé que había encontrado la casa perfecta para alquilar para mi familia. Le di todo lo que tenía a esta persona para mudarme y me quedé sin blanca”, dijo Antolik.

Algunos agentes inmobiliarios locales, como Jennifer Gregory, nos han dicho que estafas de alquiler como estas se están volviendo comunes, especialmente en el noreste de Florida.

“Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea”, dijo Gregory, agente inmobiliario de Coldwell Banker en Fleming Island. “Cualquier cosa que encuentres en línea, ya sea en Zillow o en otras plataformas, podría ser una estafa. Definitivamente, usaría tu criterio”.

Gregory dijo que siempre existen riesgos de estafa al buscar propiedades en casi cualquier sitio en línea. Una herramienta en línea que recomendó a los posibles inquilinos se llama realMLS, proporcionada por la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Noreste de Florida, que muestra propiedades legítimas.

Sin embargo, Gregory recomienda siempre consultar con un agente inmobiliario al buscar una nueva vivienda.

“No cuesta nada contratar a alguien que te cuide”, dijo Gregory. “Podemos revisar el contrato de arrendamiento. Nos aseguramos de que todo parezca legítimo. Podemos investigar la propiedad y asegurarnos de que esa persona sea realmente la propietaria”.

Antolik dijo que no está muy segura de cuáles serán los próximos pasos, pero está decidida a encontrar una solución de vivienda para su familia. Si desea apoyarlos en este momento, puede hacerlo haciendo clic aquí.

