Sociedad Protectora de Animales de Jacksonville alcanza 10,000 ingresos, récord en 20 años

JACKSONVILLE, Fla. — La Sociedad Protectora de Animales de Jacksonville está en camino de cerrar el año con más de 10.000 animales acogidos. Es la cifra más alta que el refugio ha registrado desde 2005 y los directivos afirman que una de las principales razones de este aumento son los gatos. Muchos de ellos.

El director ejecutivo del refugio, Lawrence Nicolas, afirma que más de dos tercios de los animales admitidos este año son gatos comunitarios, o felinos que viven al aire libre y que vagan libremente, sin esterilizar ni castrar.

“Son gatos que viven al aire libre y que vagan libremente y que viven aquí mismo en nuestra comunidad”, dijo Nicolás. “Y si no están esterilizados ni castrados, tienden a tener gatitos… y muchos gatitos”.

Esto ha llevado a que los refugios permanezcan llenos todo el año. Su prioridad a corto plazo es conseguir que los gatos y gatitos sean adoptados en hogares permanentes. Pero la misión a largo plazo es clara: curar más gatos comunitarios para que menos camadas inunden el refugio cada año. “Si logramos esterilizar a más gatos antes, habrá muchos menos gatitos más adelante en el año”, dijo Nicolas.

Y aunque los gatitos dominan el número de admisiones, la Sociedad Protectora de Animales quiere que la comunidad también recuerde a los perros y cachorros que aún esperan un hogar.

Si no estás en condiciones de adoptar ahora mismo, todavía hay muchas maneras de ayudar, especialmente el Martes de Donaciones.

“Ven a adoptar, a acoger, a ser voluntario… pero otra excelente manera de apoyarnos es haciendo una donación hoy y ayudando a cuidar a los animales que tenemos aquí en el refugio”, dijo Nicolas.

El refugio está abierto de lunes a viernes de 12 p. m. a 7 p. m. y de 10 a. m. a 5 p. m. los fines de semana.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.