Veterano discapacitado y su esposa enfrentan batalla legal con su asociación de propietarios

MIDDLEBURG, Fla. — Una asociación de propietarios de un barrio de Middleburg ha demandado a un veterano discapacitado y a su esposa.

Esto ocurrió después de que instalaron una segunda entrada de emergencia a su casa en el barrio de Villages of Fireside sin la aprobación de la asociación de propietarios.

Jimmy Moore sirvió en el Ejército durante 23 años y padece esclerosis múltiple.

Dijo que hace 11 años pensó en ampliar la entrada de su casa para tener espacio adicional para su camioneta, especialmente equipada para su discapacidad.

“Esa camioneta tiene un elevador y me permite operarla desde mi silla de ruedas eléctrica”, dijo Moore. “Necesito espacio adicional para entrar y salir con seguridad”.

Pero la Asociación de Propietarios denegó esa solicitud inicial.

Años después, Moore afirmó haber solicitado permiso nuevamente al Comité de Revisión Arquitectónica de la Asociación para construir una segunda entrada para vehículos en su propiedad, incluso presentando documentación médica que justificaba su discapacidad.

“La Asociación de Propietarios dijo que lo investigaríamos, pero nunca nos dieron una respuesta”, dijo Moore.

Moore afirmó que la instalaron y ahora la Asociación los está demandando a él y a su esposa.

La demanda alega que Moore violó las normas del vecindario al no presentar una solicitud de aprobación ante la Asociación.

También afirma que la alteración no aprobada elimina tierra, arbustos, plantas y altera el nivel del terreno, lo que también resulta en un cambio permanente en el flujo de agua y drenaje.

La Asociación de Propietarios le pide a Moore que restaure el terreno con césped y devuelva su apariencia original.

Pero Moore afirmó que está presionando a la asociación para que revise sus políticas para proteger mejor a los propietarios con discapacidad.

“Violaron mis derechos civiles”, declaró Moore. Nos gustaría que retiraran la demanda y fueran justos.

Action News Jax contactó al abogado que representa a la asociación de propietarios el lunes. Aún no hemos recibido una respuesta al momento de la emisión de este artículo.

