Advierten de estafas con ventas de redes

Lo que comienza como una simple venta en las redes puede terminar con un robo a mano armada.

En lo que va de año, al menos nueve residentes de Jacksonville han reportado robos a mano armada al intentar comprar o vender a través de las redes sociales.

El año pasado, la Comisión Federal de Comercio, reportó un récord de estafas en redes sociales alcanzando 2 mil 100 millones de dólares y Facebook sería la plataforma más usada para estos delitos.

MAPA PUNTOS SEGUROS Puntos seguros en Jacksonville

Jesse Eanes, teniente de la Oficina del Sheriff de Jacksonville, advirtió que se debe ser muy cuidadosos con estas compras y ventas, que se han hecho muy populares, pero que tienen sus riesgos.

“Te reúnes con completos desconocidos, así que queremos que estés seguro, por eso, debido a las preocupaciones de seguridad, si compras algo así, puedes venir a cualquiera de las subestaciones del distrito, tenemos seis en toda la ciudad, puedes venir hasta el estacionamiento o entrar al vestíbulo, hay oficiales de policía allí, es un lugar seguro donde puedes realizar estas transacciones sin temor a ser robado o algo así,” expreso Eanes.

Las redes sociales no sólo representan un peligro para los niños, los adultos pueden ser el blanco de la delincuencia si no toman precauciones, porque como lo explica la teniente de JSO, hay algunas cosas de las que se debe tener cuidado cuando se ven estos perfiles.

Si ven que la persona no tiene amigos, no tiene publicaciones anteriores, son astutos sobre dónde quieren reunirse, en un estacionamiento vacío o quieren reunirse tarde en la noche donde no haya nadie alrededor, todas esas son cosas de las que deben sospechar.

Las subestaciones de la policía cuentan con avanzados sistemas de vigilancia que minimizan la posibilidad de que alguien con malas intenciones se aproveche de alguna persona que en su buena fe se reúna con alguien para concretar una compra o una venta.

Hay muchas señales que pueden alertar sobre una situación irregular, una de ellas es que el vendedor o comprador se niegue a reunirse en un área pública y segura, ese comportamiento es suficiente para saber que algo no anda bien en el cierre de un negocio que se acordó a través de las redes sociales.

Las subestaciones de la policía recomendadas en Jacksonville para cerrar negocios, especialmente cuando se va a entregar o recibir dinero en efectivo son las siguientes:

Police Memorial Building 501 East Bay Street

District 1 Substation 5258-13 Norwood Avenue

District 2 Substation 9119 Merrill Road

District 3 Substation 8875 Liberty Ridge Drive, Suite 110

District 4 Substation 3726 Blanding Boulevard

District 5 Substation 1767 Kings Road

District 6 Substation 1680 Dunn Avenue, Suite 39

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.