Los Jacksonville Jaguars publican su calendario para 2025

JACKSONVILLE, Fla. — Los Jacksonville Jaguars han publicado el calendario completo para la temporada 2025. Esto es lo que sabemos:

El equipo jugará 17 partidos de temporada regular.

Seis partidos serán contra los otros tres equipos de la AFC Sur. Los Jaguars también jugarán contra los cuatro equipos de la AFC Oeste, los cuatro equipos de la NFC Oeste y los terceros lugares de la NFC Sur, la AFC Este y la AFC Norte.

Los Jaguars regresan a Londres para un partido en casa.

Los Jags jugarán contra Los Angeles Rams el domingo 19 de octubre en el estadio de Wembley.

Aquí está la lista completa de los rivales locales del equipo:

Los rivales locales de 2024 serán: Carolina Panthers, Houston Texans, Kansas City Chiefs, Seattle Seahawks, Los Angeles Rams (en Londres), Los Angeles Chargers, Indianapolis Colts, New York Jets y Tennessee Titans.

Aquí está la lista completa de los oponentes visitantes del equipo:

Los Jaguars saldrán de gira para enfrentarse a estos equipos en su cancha local: Cincinnati Bengals, San Francisco 49ers, Las Vegas Raiders, Houston Texans, Arizona Cardinals, Tennessee Titans, Denver Broncos y Indianapolis Colts.

Calendario de pretemporada de los Jaguars 2025 (Los partidos resaltados en negrita son en casa):

Partido 1 de pretemporada: Pittsburgh Steelers (sábado, 9 de agosto, 7 p.m -canal por determinar)

Partido 2 de pretemporada: contra los New Orleans Saints (domingo, 17 de agosto, 1 p.m. canal por determinar)

Partido 3 de pretemporada: contra los Miami Dolphins (fecha, hora y canal por determinar)

Consulta el calendario completo de la temporada regular a continuación (los partidos en casa están en negrita, todos los horarios son ET)

Semana 1, domingo 7 de septiembre, Carolina Panthers, 1:00 p.m. (FOX)

Semana 2, domingo 14 de septiembre, contra Cincinnati Bengals, 1:00 p.m. (CBS)

Semana 3, domingo 21 de septiembre, Houston Texans, 1:00 p.m. (CBS)

Semana 4, domingo 28 de septiembre, contra San Francisco 49ers, 4:05 p.m. (FOX)

Semana 5, lunes 6 de octubre, Kansas City Chiefs, 8:15 p.m. (ESPN)

Semana 6, domingo 12 de octubre, Seattle Seahawks, 1:00 p.m. (FOX)

Semana 7, domingo 19 de octubre, Los Angeles Rams (Estadio de Wembley), 9:30 a. m. (NFLN)

Semana 8, SEMANA DE DESCANSO

Semana 9, domingo 2 de noviembre, contra Las Vegas Raiders, 4:05 p. m. (FOX)

Semana 10, domingo 9 de noviembre, contra Houston Texans, 1 p.m. (CBS)

Semana 11, domingo 16 de noviembre, Los Angeles Chargers, 1 p.m. (CBS)

Semana 12, domingo 23 de noviembre, contra Arizona Cardinals, 4:05 p.m. (CBS)

Semana 13, domingo 30 de noviembre, contra Tennessee Titans, 1 p.m. (CBS)

Semana 14, domingo 7 de diciembre, Indianapolis Colts, 1 p.m. (CBS)

Semana 15, domingo 14 de diciembre, New York Jets, 1:00 p.m. (CBS)

Semana 16, domingo 21 de diciembre, contra Denver Broncos, 4:05 p.m. (FOX)

Semana 17, domingo 28 de diciembre, contra Indianapolis Colts, 1:00 p.m. (FOX)

Semana 18, por determinar, Tennessee Titans, hora/canal por determinar

