Adolescente desaparecida de Ohio es encontrada en Palatka; segundo caso en Putnam en una semana

PUTNAM COUNTY, Fla. — El FBI en Jacksonville, junto con la Oficina del Sheriff del condado de Putnam y otras agencias de orden público, rescataron a Madison Fields, de 16 años, de un hotel en Palatka el viernes.

Según un comunicado del FBI en Cincinnati, la adolescente de Ohio estaba desaparecida desde mediados de febrero.

El FBI dice que Fields fue localizada después de que identificaron a una persona de interés en su desaparición que vivía en Tennessee. El equipo de rescate de rehenes del FBI acudió a la casa de esa persona, pero el individuo huyó antes de que llegaran.

Inicialmente, el FBI describió a la persona que estaba con Fields como una persona de interés, pero luego se refirieron a ella como sospechoso.

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El comunicado también señala que las autoridades identificaron posteriormente un hotel en Florida donde el sospechoso podría haberse estado alojando.

El FBI en Jacksonville, la Oficina del Sheriff del condado Putnam y otras agencias locales encontraron el vehículo de esa persona en el estacionamiento de un hotel en Palatka y rescataron a Fields esta mañana.

El comunicado del FBI también agradeció al Departamento de Policía de Palatka por su ayuda para localizar a Fields.

“Creo que es algo de lo que podemos sentirnos muy orgullosos”, dijo Allison Waters-Merritt, oficial de información pública de la Oficina del Sheriff del condado Putnam.

Pero esta no es la única adolescente de otro estado encontrada sana y salva en el condado Putnam esta semana.

El domingo, otra joven de 16 años reportada como desaparecida en Carolina del Norte también fue localizada durante una parada de tráfico en el condado Putnam. Waters-Merritt dijo que ambas estaban con hombres mayores que ellas.

“Dos en una semana. Esto es algo que nunca habíamos visto”, dijo Waters-Merritt.

Waters-Merritt dijo que, aunque está orgullosa del trabajo que está haciendo la oficina del sheriff, espera que estos casos sirvan como una llamada de atención para los padres.

“Tenemos que volver a poner atención a la crianza, saber dónde están nuestros hijos, ponerles rastreadores si es necesario, usar Life360 en los teléfonos, diferentes herramientas para evitar que nuestros niños se conviertan en víctimas que pueden ser blanco de este tipo de situaciones”, dijo Waters-Merritt.

El FBI aún no ha dado a conocer el nombre del sospechoso que fue encontrado con Fields esta mañana. Sin embargo, se sabe que Fields regresará pronto a Ohio.

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