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Ayude a apoyar a los vecinos del condado de Brantley afectados por el incendio

By Amanda Winkle, Action News Jax
Wildfire Relief Day: Live from Brantley County
Wildfire Relief Day: Live from Brantley County Wildfire Relief Day: Live from Brantley County
By Amanda Winkle, Action News Jax

BRANTLEY COUNTY, Ga. — Telemundo Jacksonville, Action News Jax y CMG Jax Radio están uniéndose a la Salvation Army para apoyar a nuestros vecinos impactados por el devastador fuego de la autopista 82 en el condado de Brantley.

Nuestros equipos están trabajando para recaudar fondos para las necesidades de la comunidad.

Para donar, visite este enlace y escoja la opción que dice: “¿Qué quieres que tu donación apoye?” y seleccione “South Georgia Fires (April 2026).”

https://give.helpsalvationarmy.org/give/166081/#!/donation/checkout

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Amanda Winkle

Amanda Winkle, Action News Jax

Amanda Winkle is the digital content manager for Action News Jax.

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