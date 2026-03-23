Caos de estacionamiento durante el fin de semana de apertura de “The Block Jax”

JACKSONVILLE, Fla. — Lo que pretendía ser un hito de celebración para el Southside de Jacksonville se convirtió en una pesadilla logística este fin de semana.

La gran inauguración de The Block Jax, un enorme salón de comida y eventos de 40.000 pies cuadrados, atrajo a miles de visitantes entusiastas, pero pronto se vio ensombrecida por la congestión del tráfico y una flota de agresivas grúas de remolque.

La tensión alcanzó un punto crítico justo antes de las 6:00 p. m. del domingo, cuando una fila de grúas irrumpió en una zona verde cercana perteneciente a Encompass Health, iniciando un rápido operativo para retirar los vehículos estacionados sobre el césped.

Daniel Moffatt, propietario y fundador de The Block, se encontraba en el lugar intentando detener a los operadores de las grúas mientras los automóviles de sus clientes eran izados y remolcados.

“Les pedí que nos dieran un par de minutos”, comentó Moffatt. “Estoy tratando de conseguir que nos den un pequeño respiro, pero se niegan a hacerlo. Están destrozando la propiedad aquí. Una de las grúas incluso se quedó atascada y tuvo que ser remolcada para salir”.

El recinto, que tiene una capacidad para más de 1.100 personas, actualmente solo ofrece 125 plazas de aparcamiento designadas. Esta discrepancia obligó a visitantes como Troy Kennedy a recorrer la zona en busca de un lugar donde estacionar.

Finalmente, Kennedy aparcó cerca de Encompass Health tras ver que decenas de vehículos se alineaban sobre el césped adyacente. Evitó por los pelos a las grúas, marchándose apenas unos minutos antes de que estas llegaran.

La crisis de aparcamiento no es un problema nuevo surgido durante el fin de semana de inauguración. Según Moffatt, los remolques comenzaron un día antes. “Ayer, mi esposa llevó personalmente a casa a dos personas a las que les habían remolcado el coche; una de ellas estaba embarazada y viajaba con un niño de cuatro años, y la silla de seguridad del pequeño se había quedado dentro del vehículo”, relató.

En un esfuerzo por mitigar el caos, la administración publicó advertencias en las redes sociales y colocó letreros en las zonas de “prohibido estacionar”, instando a los visitantes a utilizar servicios de transporte compartido como Uber. Sin embargo, debido al gran volumen de asistentes, visitantes como Vanessa señalaron que el recinto estaba “completamente abarrotado”.

A pesar de las fricciones, Moffatt ha asumido la responsabilidad personal de la situación. Ya ha desembolsado más de 1.000 dólares de su propio bolsillo para cubrir las tasas de remolque de sus clientes.

De cara al futuro, el propietario afirma que está intentando negociar con las consultas médicas vecinas para conseguir terrenos de aparcamiento más amplios para el futuro. “Vamos a colaborar con ellos para ofrecer servicio de valet y transportar a la gente de un lado a otro”, explicó Moffatt.

Si bien el mercado gastronómico ha demostrado ser un éxito inmediato entre la comunidad, para muchos de los visitantes del fin de semana de inauguración, la experiencia en el nuevo recinto vino acompañada de una dosis de frustración.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.