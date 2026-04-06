Clientes de JEA enfrentarían aumento en tarifas a partir de octubre

JACKSONVILLE, Fla. — Los clientes de JEA enfrentan una presión económica, ya que la compañía busca cubrir un déficit presupuestario combinado de más de 100 millones de dólares.

A partir del 1 de octubre, los residentes deben prepararse para facturas mensuales más altas en general. Los aumentos propuestos afectan los servicios de electricidad, agua y alcantarillado para cubrir importantes faltantes de ingresos.

Actualmente, la empresa enfrenta déficits financieros. El servicio eléctrico tiene una brecha de ingresos de alrededor de 61,5 millones de dólares, mientras que agua y alcantarillado presentan un déficit de aproximadamente 45,6 millones.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

Para cubrir esas diferencias, Víctor Blackshear, director de Planificación Financiera y Tarifas de JEA, propuso un ajuste que aumentaría las facturas de electricidad residencial en aproximadamente un 8%. Los clientes de agua y alcantarillado verían un aumento proyectado del 6%.

La noticia ha generado frustración entre residentes de Jacksonville, quienes dicen sentirse sorprendidos por el aumento en el costo de vida.

“Recién me estoy estableciendo y encontrando mi lugar”, dijo la residente Tracy Jones. “Ahora voy a tener que pagar más por los servicios. Es inaceptable,” agregó.

Mientras algunos expresaron enojo, otros reaccionaron con resignación. “Como dice el dicho, hay cosas inevitables: la muerte y los impuestos”, dijo Marc Love. “Bueno, JEA es una de ellas. Pero los aumentos constantes son malas noticias para todos.”

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

Líderes de la empresa recalcan que estas cifras aún no son definitivas. Juli Crawford, vicepresidenta senior de Servicios Financieros, señaló que la reciente reunión de la junta fue apenas “el comienzo” de la conversación.

La compañía ha programado varios meses de talleres y audiencias antes de fijar las tarifas finales el 14 de abril, durante un taller de la junta sobre tarifas y cargos de capacidad. Habrá una audiencia formal en la reunión mensual de mayo. A principios de junio, se realizará un taller público enfocado en el presupuesto. A finales de junio, habrá una audiencia final y la votación oficial sobre los aumentos previstos para octubre.

Si la propuesta actual se aprueba, el hogar promedio verá un aumento notable en su costo de vida este otoño. Sin proveedores alternativos para estos servicios, clientes como James Werner dicen que la falta de opciones hace que el aumento, que consideran “sorpresivo”, sea aún más difícil de aceptar.

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.