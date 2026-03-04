Costco retira del mercado tazones de ramen por riesgo de seguridad

JACKSONVILLE, Fla. — Costco ha anunciado el retiro del mercado de algunos tazones de ramen Shoyu de la marca Ajinomoto, vendidos en sus tiendas, debido a que podrían contener trozos de vidrio.
El retiro afecta al artículo n.º 1081557, con fecha de caducidad del 20 de mayo de 2026 al 5 de julio de 2027, según el aviso de retiro de Costco.
La compañía está trabajando con el USDA en este retiro y afirma que no se han reportado lesiones hasta el momento.
Cualquier persona que tenga este ramen en casa puede devolverlo a Costco para obtener un reembolso completo, sin necesidad de recibo.
