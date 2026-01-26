Cox Media Group lanza noticiero local en español en Jacksonville

JACKSONVILLE, Fla. — CMG Jacksonville TV se complace en anunciar el lanzamiento de NOTICIAS JACKSONVILLE en Telemundo Jacksonville, a partir de mayo.

Este será el primer (y único) noticiero local en español de la televisión en el mercado de Jacksonville.

“Cuando nos convertimos en afiliados de Telemundo en 2022, nuestro objetivo siempre fue servir a la comunidad hispana del noreste de Florida con noticias locales dedicadas a nuestros vecinos hispanos”, dijo Omesh Somaru, vicepresidente y gerente general de WFOX y WJAX TV. “La población hispana en este mercado continúa creciendo y representa una parte vital de nuestra comunidad. Merecen cobertura de noticias en su idioma preferido que refleje sus experiencias, aborde sus inquietudes y los mantenga informados sobre los temas que más les importan. Nos sentimos honrados de asociarnos con Telemundo para hacer realidad este compromiso para el noreste de Florida”.

El lanzamiento representa un hito importante en el cumplimiento del compromiso de Cox Media Group de ampliar su alcance y servir mejor a la comunidad hispana en todo el noreste de Florida.

La fecha exacta de lanzamiento de Noticias Jacksonville se anunciará más cerca de su estreno en mayo.

Acerca de Cox Media Group:

CMG Media Corporation (que opera como Cox Media Group) es una empresa de medios líder en la industria con marcas incomparables, contenido galardonado y miembros de equipo excepcionales.

CMG proporciona valioso contenido periodístico y de entretenimiento local y nacional a las personas y comunidades a las que sirve.

Los negocios de la compañía abarcan 14 marcas de televisión de alta calidad y líderes en el mercado en 8 mercados; 45 estaciones de radio de alto rendimiento que ofrecen múltiples géneros de contenido en 9 mercados y numerosas plataformas digitales y de streaming.

La cartera de televisión de CMG incluye múltiples afiliadas principales de ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo y MyNetworkTV, así como varias estaciones de noticias e independientes importantes. Para obtener más información sobre CMG, visite www.coxmediagroup.com.

