Cuatro personas heridas en tiroteo durante la noche en Avenida Edgewood

JACKSONVILLE, Fla. — Cuatro hombres se están recuperando tras un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en Edgewood Avenue, según informó la Oficina del Sheriff de Jacksonville.

Los agentes recibieron una llamada a la cuadra 700 de Edgewood Avenue poco después de la medianoche y encontraron a varias personas con heridas de bala.

Tres de los hombres fueron trasladados a un hospital local en ambulancia, mientras que el cuarto se dirigió por su cuenta para recibir atención médica.

La policía informó que las víctimas son hombres de entre 44 y 57 años. Todos se encuentran en condición estable y se espera que sobrevivan.

Los investigadores están buscando a un sospechoso descrito como un hombre que vestía ropa oscura.

Huyó del lugar a pie y aún no ha sido localizado.

Se solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con la Oficina del Sheriff de Jacksonville al 904-630-0500, con Crime Stoppers al 866-845-TIPS o que envíe un correo electrónico a JSOCrimetips@Jaxsheriff.org.

