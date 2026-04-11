Decenas de peces muertos aparecen en un estanque de Murray Hill, en Jacksonville

JACKSONVILLE, Fla. — Varios peces muertos han aparecido en el estanque de Powers Park, en el área de Murray Hill en Jacksonville.

Action News Jax trabaja para conocer la causa exacta de estas muertes de peces, comúnmente conocidas como “mortandad de peces”.

Según la Universidad de Florida, “una mortandad de peces es un evento en el que numerosos peces muertos se observan repentinamente en un cuerpo de agua”.

Sasadya Miner camina con frecuencia por Day Avenue y Green Street con su perro.

“Pero anoche específicamente había un olor muy rancio que no podía identificar y que nunca había olido antes”, dijo Miner.

“Vivo cerca del parque, así que en cuanto llegamos, el olor se dispersa por toda esta área”, dijo Mattho Mandersloot.

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La ciudad de Jacksonville dijo que históricamente ha sido casi imposible determinar la causa de una mortandad de peces en un estanque de aguas pluviales.

La oficina de asuntos públicos de la ciudad explicó que estos estanques no son entornos limpios ni están diseñados para sostener vida acuática o silvestre. Su propósito es retener contaminantes y tratarlos para reducir la carga de contaminantes en aguas superficiales como ríos, arroyos y corrientes.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) señaló que las mortandades de peces generalmente se deben a causas naturales como bajos niveles de oxígeno disuelto, proliferación de algas o cambios de temperatura.

La ciudad indicó que la FWC también está investigando, tomando mediciones de la calidad del agua y recolectando muestras. Action News Jax observó a un trabajador cerca de las aguas con mal olor.

“Espero que nadie esté pescando ahora mismo, porque sería asqueroso”, dijo Mandersloot.

Action News Jax se comunicó con la FWC sobre la muerte de los peces; indicaron que proporcionarán información actualizada cuando haya nuevos detalles.

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