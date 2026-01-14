Dos agentes de policía de Gainesville resultan heridos tras tiroteo tipo emboscada

GAINESVILLE, Fla. — Dos agentes del Departamento de Policía de Gainesville resultaron heridos el miércoles por la mañana en un tiroteo tipo emboscada, según informó el jefe Nelson Moya.

Moya indicó que el sospechoso murió y que la policía también encontró a otra persona fallecida.

Poco después de las 7:30 a. m., el Departamento de Policía de Gainesville recibió una llamada sobre disparos en East University Avenue, cerca de Northeast Waldo Road.

Cuando llegaron los agentes, encontraron un coche rojo y al sospechoso, quien, según informaron, intentaba abandonar la zona.

Los agentes se colocaron detrás del coche y fue entonces cuando el sospechoso comenzó a dispararles, explicó Moya.

Moya añadió que se produjo un tiroteo entre la policía y el sospechoso y que este último resultó muerto.

Mientras investigaban la escena, los agentes encontraron un cadáver. Moya dijo que los investigadores creen que esta muerte está relacionada con la llamada inicial sobre los disparos.

Las heridas de los agentes no ponen en peligro sus vidas y se espera que se recuperen, afirmó Moya.

La Oficina del Sheriff de Jacksonville emitió el siguiente comunicado, expresando sus condolencias al Departamento de Policía de Gainesville:

“Nuestros corazones están con nuestros amigos del Departamento de Policía de Gainesville después de que dos agentes resultaran heridos de bala mientras respondían a una llamada por disparos. El sospechoso ha muerto. Nos alegra saber que ambos agentes se están recuperando. Este incidente subraya los peligros a los que se enfrentan los agentes del orden todos los días. Agradecemos a todos aquellos que arriesgan sus vidas para proteger a nuestras comunidades. El sheriff Waters y toda la Oficina del Sheriff de Jacksonville se solidarizan con el Departamento de Policía de Gainesville y con todos los afectados”.

