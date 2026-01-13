Empleados de downtown St. Augustine reaccionan ante nuevo estacionamiento

ST. AUGUSTINE, Fla. — Se vislumbra una solución al problema del estacionamiento para quienes se desplazan al centro de la ciudad, ya que la ciudad de St. Augustine avanza con los planes para construir un nuevo estacionamiento de 650 plazas en 194 West King Street.

El proyecto tiene como objetivo aliviar los atascos crónicos y la escasez de estacionamiento que afectan a la ciudad durante las temporadas altas de turismo, especialmente durante las Noches de Luces.

Para los trabajadores locales, la dificultad para encontrar estacionamiento asequible y accesible se ha convertido en una rutina diaria costosa. Ashley Babb, con diez años de experiencia trabajando en el centro, describe la situación como “abrumadora”, ya que tiene que pagar entre 20 y 40 dólares adicionales al día durante la temporada alta para llegar a tiempo al trabajo.

“Definitivamente, esto se acumula y afecta el estado de ánimo antes de llegar al trabajo”, dijo Babb. “Cuando eres madre y tienes una hipoteca, es bastante abrumador en el día a día”.

El estacionamiento propuesto se construirá en un terreno actualmente baldío y se espera que cuente con iluminación integrada y una zona dedicada para el servicio de transporte que llevará a los usuarios al corazón del distrito histórico. El administrador de la ciudad, David Birchim, también expresó su esperanza de que se construya un puente peatonal.

Si bien muchos afirman que el estacionamiento es muy necesario, algunos dicen que no todos lo usarán, ya que dependerá del costo y del tiempo que les lleve llegar al trabajo.

La empleada Christine Montufar dice que “sin duda” usará el estacionamiento por la mayor seguridad que ofrece para su vehículo, pero Babb se muestra escéptica, temiendo que la distancia aún pueda provocar retrasos.

Elan Reid, empleada local, enfatizó que los trabajadores son la columna vertebral de la economía turística de la ciudad. “Si no podemos encontrar estacionamiento, los turistas no podrán venir y disfrutar de las atracciones que les ofrecemos”, señaló Reid.

Está previsto que la construcción comience este verano u otoño y se estima que tardará dos años en completarse.

