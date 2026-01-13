Escuela del condado de Camden cancela clases por murciélagos

JACKSONVILLE, Fla. — ACTUALIZACIÓN: La Escuela Primaria St. Marys, que canceló las clases el lunes debido a la presencia de murciélagos en el edificio, ha anunciado que las clases también están canceladas el martes.

“Las autoridades escolares prevén que la Escuela Primaria St. Marys reabra sus puertas según lo programado al día siguiente. Se notificará a las familias y al personal de inmediato si hay algún cambio”, indica una publicación en las redes sociales del distrito escolar del condado de Camden.

FIN DE LA ACTUALIZACIÓN

Una escuela del condado de Camden permaneció cerrada el lunes por la mañana debido a la presencia de murciélagos en el edificio. Las familias de la Escuela Primaria St. Marys fueron notificadas de que se habían encontrado murciélagos en algunas partes del edificio.

“Por precaución, la escuela ha permanecido cerrada durante el día. Un equipo de control de plagas autorizado se encuentra actualmente en el lugar retirando los murciélagos de forma segura e inspeccionando las instalaciones”, indica un aviso enviado a los padres. “La seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra máxima prioridad. No reabriremos el edificio hasta que haya sido completamente inspeccionado y se considere seguro”.

