Fuegos artificiales iluminarán el centro de Jacksonville en la víspera de Año Nuevo

By Jordana Elias Barreiro, Telmundo Jacksonville
JACKSONVILLE, Fla. — Jacksonville se prepara para dar la bienvenida al 2026 con su tradicional espectáculo anual de fuegos artificiales de la víspera de Año Nuevo.

La ciudad invita a todos los residentes a disfrutar del deslumbrante espectáculo sobre el río St. Johns a medianoche del 31 de diciembre.

Los fuegos artificiales se lanzarán desde una barcaza al este del puente de Main Street y desde un terreno en Shipyards.

El espectáculo se podrá ver desde ambas orillas del río, Brooklyn y algunas zonas de Riverside.

Las autoridades municipales recuerdan que algunas zonas de observación podrían estar cerradas debido a obras de construcción y que las embarcaciones no podrán navegar por el río entre los puentes Acosta y Main Street durante el evento.

Para obtener más información sobre los cierres de carreteras y los mejores lugares para ver el espectáculo, haga clic aquí.

