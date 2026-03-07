Gate River Run: Vea la lista completa de cierres de calles

JACKSONVILLE, Fla. — Los conductores en Jacksonville deben prepararse para varios cierres de calles el sábado por la mañana mientras la carrera anual Gate River Run toma varias vías cerca del centro y San Marco.
Cierres de calles incluyen:
- Gator Bowl Boulevard y East Bay Street: 7:15 a.m. – 12 p.m.
- Main Street Bridge: 7:45 a.m. – 9 a.m.
- Riverplace Boulevard hasta Prudential Drive: 8 a.m. – 9:15 a.m.
- San Marco Boulevard (de Prudential a Laverne): 8 a.m. – 9:30 a.m.
- River Road y River Oaks Road: 8:15 a.m. – 9:45 a.m.
- Hendricks Avenue (de River Oaks a Alexandria): 8:20 a.m. – 10 a.m.
- Alexandria Place y Belote Street: 8:20 a.m. – 10:15 a.m.
- Atlantic Boulevard en dirección oeste (de Belote a Holmesdale): 8:15 a.m. – 10:30 a.m.
- Holmesdale, Nicholson, Olive Street y Gay Street: 8:20 a.m. – 10:45 a.m.
- Atlantic Boulevard en dirección oeste (de Gay a Hart Bridge): 8:20 a.m. – 11 a.m.
- Hart Bridge en dirección sur (de Atlantic Boulevard a Duval Street): 7:45 a.m. – 11:30 a.m.
Las autoridades recomiendan a los conductores revisar los cierres antes de salir y anticipar desvíos mientras la carrera esté en marcha.
