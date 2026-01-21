Gateway Jax inicia obras de proyecto comercial Pearl Square

JACKSONVILLE, Fla. — Gateway Jax está impulsando una importante transformación en el centro de Jacksonville con la inauguración de su corredor comercial Pearl Square.

El proyecto, ubicado en 721 North Pearl Street, convertirá un antiguo estacionamiento en un espacio con tiendas y restaurantes, manteniendo al mismo tiempo cerca de 700 plazas de aparcamiento para el vecindario.

Esta iniciativa forma parte de un proyecto multimillonario para construir una nueva comunidad en el corazón del centro de la ciudad, que incluirá nuevas viviendas, un supermercado y espacios públicos.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

Los compradores podrán disfrutar de 16,000 pies cuadrados de nuevos espacios comerciales y gastronómicos en la planta baja, diseñados para hacer que la zona sea más accesible para los peatones y más atractiva.

También se planean mejoras como nuevas aceras, carriles para bicicletas y zonas verdes para conectar Pearl Square con otras partes del centro.

Gateway Jax afirma que el proyecto impulsará la economía local, creará empleos y modernizará la ciudad.

Se espera que la construcción finalice a principios de 2027, y se proporcionarán más actualizaciones a medida que el vecindario vaya tomando forma.

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.