“Es muy frustrante”: Hermanos alegan que la ciudad los cita por basura que no es suya

JACKSONVILLE, Fla. — Dos hombres aseguran que fueron citados injustamente por la ciudad de Jacksonville por basura que, según ellos, no les pertenece.

John Watson y su hermano Jim son dueños del terreno ubicado en el 617 de la calle Melba. El lote está cubierto con montones de basura.

Recientemente recibieron cartas por correo, fechadas el 13 de febrero, indicando que su propiedad fue citada por una violación de “molestia pública” debido a “basura y escombros”.

La carta también señalaba que si la basura no era retirada en un plazo de 15 días, podrían enfrentar una multa.

Pero los hermanos Watson dicen que ese desorden no les corresponde limpiarlo.

“Hemos estado peleando con la ciudad para que limpien todo esto porque es basura de los vecinos del 620 y esto lleva pasando como dos años”, dijo John Watson. “Es muy frustrante”.

La semana pasada les informamos que un vecino había presentado quejas ante la ciudad de Jacksonville por esa basura durante más de un año.

Ese vecino dice que vio cómo la basura fue sacada de la casa ubicada en el 620 de Chestnut Street y colocada en un contenedor hace algunos meses.

Pero en las últimas semanas, él y los Watson aseguran que alguien se llevó el contenedor… pero dejó toda la basura atrás.

Robert Jeffers trabaja al otro lado de la calle y dice que vio lo que ocurrió.

“Literalmente vimos cómo sacaron la basura del contenedor y la tiraron otra vez al patio antes de irse”, dijo Jeffers a Action News Jax la semana pasada.

Desde que Action News Jax presentó esta historia el viernes, la ciudad ha inspeccionado tanto la propiedad de los Watson como la casa en el 620 de Chestnut Street.

A los Watson les dejaron un letrero naranja que dice: “Basura/escombros permanecen: enviado para remoción”.

También hablamos con los inquilinos de la casa que los Watson señalan como responsables de la basura.

Uno de ellos dijo que ellos también recibieron una citación… pero los Watson siguen creyendo que no deberían ser responsables de nada de esto.

“Yo no pedí esa basura. No la quiero y, desde mi punto de vista, la ciudad está permitiendo que la saquen de su propiedad y la pongan en la mía, así que se la voy a devolver si la ciudad no hace algo”, dijo John Watson.

Contactamos a la ciudad y le pedimos que responda a la acusación de los Watson de que están siendo citados injustamente y de que la basura en su propiedad no es suya.

La ciudad respondió lo siguiente:

La División de Cumplimiento del Código Municipal atiende las violaciones por molestias públicas basándose en las condiciones observadas durante una inspección de la propiedad. Los propietarios son responsables de mantener su propiedad en cumplimiento del código de la ciudad, incluyendo la eliminación de basura, escombros u otras condiciones que representen una molestia dentro del terreno.

Cuando se observan violaciones como basura, escombros o vertidos ilegales, la responsabilidad de limpiar y mantener la propiedad recae en el dueño del terreno. Si durante una inspección se observa basura en una propiedad, se puede emitir un aviso de violación al propietario sin importar cómo llegó allí.

La ciudad también señaló que, hasta la tarde del lunes, la propiedad ubicada en el 617 de Melba Street aún no ha sido limpiada para corregir la violación por molestia pública.

