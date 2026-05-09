Hombre enfrenta cargos por drogas tras persecución con agentes del condado de St. Johns

ST. JOHNS COUNTY, Fla. — Agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de St. Johns arrestaron a un hombre el lunes tras una persecución vehicular que terminó con una persecución a pie hasta una vivienda en Natalie Road.

Brandon Maxwell, de 34 años, enfrenta múltiples cargos relacionados con el incidente, que llevó al hallazgo de varias sustancias controladas y parafernalia de drogas.

Según la oficina del sheriff, agentes intentaron detener un vehículo por exceso de velocidad en el área de South Holmes Boulevard cuando el conductor, identificado como Maxwell, huyó.

Las autoridades dicen que Maxwell condujo hasta una residencia y corrió hacia el interior de la vivienda, mientras agentes lo perseguían. Otras seis personas que estaban dentro de la casa fueron detenidas durante el operativo.

Agentes forzaron la entrada de la vivienda para arrestar a Maxwell. Luego de su arresto y de detener a los otros ocupantes, las autoridades obtuvieron una orden de registro para la casa.

Durante el registro, agentes encontraron 15 gramos de metanfetamina, 5 gramos de cocaína, 0.7 gramos de fentanilo y 5.3 gramos de una sustancia desconocida. También encontraron parafernalia de drogas en la vivienda.

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