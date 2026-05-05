Hombre pierde la vida tras choque en barrio Lincoln Villas de Jacksonville

JACKSONVILLE, Fla. — Un accidente fatal sacudió al vecindario Lincoln Villas de Jacksonville la madrugada de este martes. Todo sucedió alrededor de la 1:26 a. m., en la intersección de Ernwill Street y Flicker Avenue, cuando dos vehículos colisionaron de manera violenta.

Según las autoridades, la víctima era un hombre de unos 30 años que manejaba un Ford Taurus. El impacto fue tan fuerte que, tras chocar lateralmente con una Chevrolet Colorado, el Taurus siguió su camino una cuadra más hasta estrellarse contra un auto que estaba estacionado. Por su parte, el conductor de la Colorado salió ileso del accidente.

La policía de Jacksonville informó que el conductor del Taurus fue trasladado al hospital, pero lamentablemente no sobrevivió. Su fallecimiento fue confirmado poco después.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente y piden a la comunidad estar atenta a futuras actualizaciones.

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