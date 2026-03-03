Jacksonville Humane Society ofrece adopciones a bajo costo en el fin de semana de Daylight Saving

JACKSONVILLE, Fla. — La Sociedad Protectora de Animales de Jacksonville celebra el horario de verano con un evento especial de adopción, “Spring Them Home” (Llevarlos a casa), con una cuota de adopción de $38 en el fin de semana.
El evento se llevará a cabo el 7 y 8 de marzo en el Centro de Adopción y Educación de JHS en Beach Boulevard, con puertas abiertas de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. todos los días.
Las mascotas en adopción se irán a casa esterilizadas, con microchip y con sus vacunas al día.
“La primavera se trata de nuevos comienzos y nos entusiasma ayudar a las mascotas y a sus familias a comenzar una nueva etapa juntos”, dijo Lawrence Nicolas, director ejecutivo de JHS.
Para obtener más información, visite jaxhumane.org.
