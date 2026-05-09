Jacksonville Zoo ofrecerá entrada gratis a mamás por Día de las Madres

JACKSONVILLE, Fla. — El Jacksonville Zoo and Gardens ofrecerá entrada gratis para las mamás este Día de las Madres.

La promoción será el domingo 10 de mayo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

Representantes del zoológico dicen que las mamás que visiten con familiares que compren entrada podrán entrar gratis.

No hace falta comprar boletos por adelantado ni usar un código promocional.

Las familias solo tienen que llegar juntas y la entrada gratis para mamá se procesará en la entrada del zoológico.

La oferta solo será válida en persona el Día de las Madres. Aplica para mamás que visiten con familiares con entrada paga.

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