Jaguars en playoffs: expectación y grandes oportunidades de negocio en Jacksonville

JACKSONVILLE, Fla. — Con una derrota de los Colts, los Jags están oficialmente en los playoffs y los aficionados locales están felices de aceptar este regalo de Navidad anticipado para la ciudad de Jacksonville, cortesía de uno de nuestros rivales divisionales.

“Ya están dentro. Eso es lo único que importa”, dijo Ryan Raynis, aficionado local de los Jags.

“Que hayamos llegado, con un cuerpo técnico completamente nuevo, en el primer año, y que entremos a los playoffs es algo muy especial”, comentó otra aficionada, Madison Cronn.

Es la primera vez que el equipo llega a los playoffs desde 2022, pero los aficionados presentes en Sports Mania, en Jacksonville Beach, la mañana del martes, dijeron que este año se siente diferente.

“Si te remontas al inicio del año, la gente pensaba que lograríamos ocho victorias, tal vez. Tal vez”, dijo Raynis.

“Oh, sí, cien por ciento”, agregó Cronn.

El dueño de Sports Mania, Mathew Smith, le contó a Action News Jax que el negocio ha crecido más del 200 por ciento en las últimas dos semanas.

“Estamos recibiendo mercancía nueva todos los días. Tengo pedidos programados para dentro de tres o cuatro semanas. Así que, bueno, estamos apostando a que llegaremos lejos en los playoffs”, dijo Smith.

Según datos de Visit Jacksonville, el último partido de playoffs en casa incrementó la ocupación hotelera en casi un 15 por ciento durante el fin de semana de enero de 2023, lo que equivale a miles de habitaciones adicionales.

Smith destacó la actividad económica que impacta a toda la ciudad.

“Cuando tienes un equipo ganador en el campo, eso genera resultados para tiendas, restaurantes, bares”, señaló Smith.

Y los impactos intangibles en los aficionados y el ánimo de la ciudad son, por supuesto, incalculables.

“Mucha gente viene aquí de todas partes. Vayas donde vayas, hay construcciones. Así que, sabes, esto es como un faro para la ciudad, de alguna manera”, comentó Raynis.

Aunque los Jags ya tienen asegurada su participación en los playoffs, los próximos dos partidos siguen siendo clave para asegurar un partido de playoffs en casa.

Actualmente, los boletos para el último partido de la temporada contra los Titans cuestan entre unos $50 y más de $1,000 por asiento.

