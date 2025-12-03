JetBlue lanza nuevos vuelos directos desde JIA a San Juan

JACKSONVILLE, Fla. — JetBlue Airways facilita los viajes al Caribe a los residentes de Jacksonville con el lanzamiento de un nuevo vuelo directo desde el Aeropuerto Internacional de Jacksonville a San Juan, Puerto Rico.

El nuevo servicio comienza en marzo de 2026 y forma parte de la última expansión de JetBlue desde San Juan.

JetBlue afirma que los asientos comienzan desde $99 por trayecto y que los boletos ya están disponibles en el sitio web de la aerolínea.

La nueva ruta de JetBlue a Jacksonville forma parte de una iniciativa mayor que también incluye nuevos vuelos directos desde San Juan a Filadelfia, Norfolk, Richmond y Buffalo.

JetBlue afirma que estos nuevos vuelos a San Juan facilitarán la visita a Puerto Rico y ofrecerán a los residentes más opciones de viaje, a la vez que impulsarán el crecimiento de la aerolínea y la economía de la isla.

