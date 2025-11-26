JSO: Dos heridos tras discusión en licorería termina en tiroteo

JACKSONVILLE, Fla. — La Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO) informa que dos personas se están recuperando tras un tiroteo ocurrido anoche en MDC Liquors, en Atlantic Boulevard. Tanto el dependiente como el sospechoso se encuentran estables.

El incidente comenzó cuando un cliente entró a comprar algo y comenzó a discutir con el cajero. La situación se empeoró y derivó en una pelea. El dueño de la tienda intervino para ayudar al dependiente.

Tras la pelea, el cliente se fue, pero regresó poco después con un arma y le disparó al empleado. El dueño de la tienda respondió a los tiros, hiriendo al sospechoso varias veces.

El sospechoso logró llegar a su casa en Rigel Road. Un agente auxiliar de policía cercano escuchó el alboroto e intentó ayudar.

Una mujer, presuntamente familiar del sospechoso, también intervino para prestar ayuda.

Mientras el agente y la mujer ayudaban, un hombre salió de la casa y les disparó.

La policía afirma haber detenido al hombre que disparó contra el agente y la mujer.

Los detectives siguen investigando lo sucedido e interrogando a todos los implicados.

Los agentes creen haber identificado a todos los implicados en el tiroteo.

JSO pide a cualquier persona que tenga más información que se comunique con ellos al 630-0500 o a First Coast Crime Stoppers al 866-845-TIPS.

La investigación sigue en curso.

