JSO: Sospechoso muere en tiroteo con policía en Ponce Boulevard

JACKSONVILLE, Fla. — La Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO) está investigando un tiroteo en el que se vio involucrado un agente que dejó a un hombre muerto y a otro detenido el lunes por la noche en Ponce Boulevard.

Según JSO, los agentes intentaban arrestar a William Lowe, quien era buscado por robo de vehículo y sospechoso de varios robos a negocios.

La policía localizó a Lowe en un automóvil en Ponce Boulevard poco después de las 6:30 p.m. y lo sacaron del asiento del pasajero.

Mientras los agentes intentaban sacar al conductor del vehículo, este comenzó a forcejear con ellos.

Según JSO, el conductor sacó un arma y un agente le disparó en la cabeza. El conductor falleció en el lugar. Su nombre no ha sido revelado.

Ningún agente resultó herido. Este es el decimoséptimo tiroteo con participación policial en el condado de Duval en lo que va del año.

La policía continúa investigando la relación entre Lowe y el conductor.

