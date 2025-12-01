La Alcaldía de Jacksonville conmemora el Día Mundial del Sida

JACKSONVILLE, Fla. — El 1 de diciembre es el Día Mundial del SIDA. Por vigésimo sexto año consecutivo, se están colocando colchas especiales dentro de la alcaldía de Jacksonville para conmemorar el día.

Todo esto tiene como objetivo conmemorar a quienes perdieron la vida a causa del VIH/SIDA.

Las colchas están en plena exhibición, en honor a los niños que fallecieron a causa del VIH/SIDA.

También se exhibieron otras colchas, dos de ellas con una conexión especial con Jacksonville.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

Alice Huntley y Angela Nelson llevan un año trabajando en un proyecto especial diseñado para la Colcha Conmemorativa del SIDA.

El lunes, para el Día Mundial del SIDA, llevaron los paneles de la colcha a la alcaldía para exhibirlos junto con muchas otras colchas en honor a quienes murieron a causa del SIDA/VIH.

“El interior de la colcha está lleno de rosas, corazones y gatos”, dijo Angela Nelson.

Esos detalles adicionales son para su amiga Evelyn Phillips, a quien llamaban Peaches. Sus amigos dicen que era una defensora local de las personas con VIH.

Peaches falleció en 2009, pero antes de eso, fundó un grupo de apoyo. Otro de los paneles exhibidos con la conexión de Jacksonville fue creado para una defensora local llamada Kat. Ahora esas colchas viajarán a California para obtener la certificación.

“Puede que no las veamos de vuelta aquí hasta dentro de 5 a 10 años, porque entonces viajarán por todo el mundo”, dijo Justin Bell, director ejecutivo y fundador de Friends of the Quilt Jacksonville.

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

Bell comentó que cuando comenzó la exhibición de colchas, no creían que necesitaran un lugar como la alcaldía para exhibirlas. Muchos pensaban que ya habría una cura.

“Lo cierto es que sigue ocurriendo”, dijo Bell.

Si bien la tasa de infección por VIH de Duval ha tendido a la baja en los últimos 20 años, sigue estando por encima del promedio estatal, según las estadísticas del Departamento de Salud de Florida.

Los organizadores afirman que días como hoy generan conciencia. Esperan que eventos como este impulsen que más personas se hagan la prueba.

“Hablamos de que 1 de cada 7 personas que viven ni siquiera sabe que dio positivo”, dijo el Dr. Mohammed Reza, de REZA Health.

Las colchas estarán en exhibición hasta el 4 de diciembre.

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.