La sala de conciertos Ponte Vedra reabrirá sus puertas con la Presentación de Dan Tyminski

PONTE VEDRA, Fla. — Después de 15 meses de renovaciones, el Salón de Música de Ponte Vedra va a reabrir el viernes 8/1/25.

>>> STREAM ACTION NEWS JAX LIVE <<<

[DOWNLOAD: Free Action News Jax app for alerts as news breaks]

Ganador de premio Grammy, Dan Tyminski es unos de los invitados y tendra un concierto destacado.

Las nuevas renovaciones estrenarán:

Una capacidad ampliada con asientos estilo de estadio en el primer piso y balcones en el segundo piso.

Terrazas de doble puerta para mejorar las experiencias de los invitados

Luces del último diseñó y nuevo sistema de audio, unos de los primeros de sus tipos en Norteamérica.

Los baños serán actualizados y modernizados, también habrá una tienda y concesiones elevadas, incluyendo Kookaburra Coffee

El objetivo de estas renovaciones establecen un nuevo estándar para las experiencias de música no solo en todo Ponte Vedra pero también para todo el país.

“Este momento es una celebración del arduo trabajo y la dedicación de tantas personas que dieron vida a esta renovación”, dijo Gabe Pellicer, CEO y Presidente de SJC Cultural Events, Inc., La organización sin fines de lucro 501 (c) (3) administra y maneja el Salón de Música de Ponte Vedra. “Hemos reimaginado el lugar como un destino de clase mundial, y es realmente especial tener a un ícono del bluegrass como Dan Tyminski abriendo este próximo capítulo. Estamos encantados de dar la bienvenida a la comunidad para que podamos seguir creando experiencias de concierto inolvidables y compartiendo este increíble espacio con los fanáticos de la música en vivo”.

Durante sus de más 30 años, Tyminski ha dejado una huella indeleble en la música moderna. Su inconfundible voz acompaña la interpretación de George Clooney de “I Am A Man of Constant Sorrow” en la película ¿‘O Brother, Where Art Thou?‘, y su exitosa colaboración mundial con el DJ sueco Avicii en “Hey Brother” ha sido reproducida más de mil millones de veces.

Miembro desde hace mucho tiempo de Alison Krauss y Union Station, Tyminski ha ganado múltiples premios Grammy y se ha convertido en uno de los artistas más célebres del género bluegrass. Sus electrizantes actuaciones en vivo con la Banda Dan Tyminski lo han convertido en un acto imperdible para los fanáticos de la música de cualquier género. Su último álbum, Dan Tyminski: Live From The Ryman, fue lanzado en 2024 y está nominado al Grammy.

Boletos para el concierto estarán disponible para venta el viernes 7 de marzo.

[SIGN UP: Action News Jax Daily Headlines Newsletter]

Click here to download the free Action News Jax news and weather apps, click here to download the Action News Jax Now app for your smart TV and click here to stream Action News Jax live.