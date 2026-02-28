Miembro del concejo de Jacksonville busca traer autos autónomos de Waymo a la ciudad

JACKSONVILLE, Fla. — El miembro del concejo municipal de Jacksonville, Rory Diamond, dice que quiere que la empresa de vehículos autónomos Waymo opere en la ciudad.

En una publicación en X, Diamond aseguró que planea hacer “todo” lo posible para traer el servicio de autos sin conductor a Jacksonville.

Su mensaje surgió mientras compartía otra publicación que mostraba una reciente experiencia utilizando Waymo en Miami, donde el servicio ya comenzó a operar.

Waymo, propiedad de Alphabet, la empresa matriz de Google, ofrece servicios de transporte sin conductor en varias ciudades de Estados Unidos, incluyendo Phoenix, San Francisco y Los Ángeles, y recientemente amplió sus pruebas y operaciones en Florida.

Por ahora, no está claro cuándo o si Waymo podría comenzar a operar en Jacksonville.

De concretarse su llegada, probablemente serían necesarias conversaciones con la ciudad, regulaciones y coordinación con agencias de transporte estatales y locales.

