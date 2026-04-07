Niño de 5 años recorre San Marco tras completar quimioterapia

JACKSONVILLE, Fla. — La Oficina del Sheriff de Jacksonville y el Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville acompañaron al niño de 5 años, Liam Tuten, por San Marco tras completar su tratamiento de quimioterapia.

El recorrido fue de aproximadamente una milla y media, con Liam sentado en el regazo de su mamá en el asiento del pasajero de un Ferrari rojo descapotable.

Liam fue ingresado en Nemours Children’s Health en Jacksonville en septiembre, luego de que los médicos descubrieran que tenía un tumor cerebral raro y agresivo. Pasó cerca de ocho meses en el hospital, donde se sometió a varias cirugías y tres trasplantes de médula ósea.

Durante su recuperación, Ashley Smith, gerente sénior de alcance médico y misión de la organización Dreams Come True, explicó que Liam solía pasar el tiempo mirando por la ventana del hospital los autos rápidos. Eso llevó a que la Oficina del Sheriff, los bomberos y Dreams Come True se unieran para sorprenderlo con su propio paseo en Ferrari.

Pero entre un Ferrari y un tractor, Liam dice que igual elegiría el tractor.

La familia de Liam es de Waycross, en Georgia. Su acento sureño es marcado y habló sobre cuánto ama a sus animales de granja. Dice que lo que más le emociona es volver a ver a sus caballos.

“Perros, gatos, cerdos”, dijo Liam. “Me gusta todo tipo de animales.”

Liam dice que cuando sea grande quiere ser agricultor.

Smith asegura que durante estos ocho meses ha pasado mucho tiempo con Liam y lo describe como “todo un hombre del Renacimiento”.

“No le interesan las cosas típicas de los niños — nada de superhéroes ni eso”, dijo Smith. “Pero tiene un amor profundo por su familia y siempre se asegura de que todos sepan que su mamá es la más ‘hermosa’.”

El jefe de la Oficina del Sheriff, Ellis Burns, dijo que, como padre, fue muy emotivo ver a Liam y a sus padres recorrer San Marco.

“Es un gran día. Pueden irse a casa, llevarse al niño sano e intentar recuperar cierta normalidad en sus vidas,” dijo Burns. “Volver al campo otra vez: estoy seguro de que ya está listo para alimentar a sus animales.”

El paseo fue posible gracias a la colaboración entre la Oficina del Sheriff, el Departamento de Bomberos y Rescate y Dreams Come True. La operación se organizó rápidamente con la ayuda del jefe Ellis Burns y el ejecutivo de comunicaciones estratégicas Vic Micolucci.

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