Policía de Jacksonville Beach anuncia ‘cero tolerancia’ ante disturbios en “Spring Break”

JACKSONVILLE BEACH, Fla. — A medida que las primeras oleadas de estudiantes en vacaciones de primavera llegan a las costas de Jacksonville Beach, las fuerzas del orden locales también salen a las calles.

Con las vacaciones de primavera en pleno apogeo, el Departamento de Policía de Jacksonville Beach (JBPD, por sus siglas en inglés) está listo para detener a cualquiera que planee causar problemas.

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El departamento ha confirmado que actualmente cuenta con 70 agentes en servicio, patrullando la arena y el distrito del centro. Este año, el personal en tierra cuenta con el apoyo de “ojos en el cielo”, ya que la sargento Tonya Tator, de la Unidad de Participación Comunitaria, señaló que la policía está utilizando una red de cámaras y drones para vigilar ciertas ubicaciones en caso de ser necesario.

“Sentimos que debemos hacer lo que constituye la prioridad para la seguridad de la comunidad y para aquellos que nos visitan”, dijo la sargento Tator.

Este aumento de la seguridad se produce tras un turbulento incidente de “ocupación masiva” (*takeover*) a finales de febrero, el cual culminó en un tiroteo que dejó cinco heridos; cuatro de ellos eran adolescentes. En respuesta, las autoridades han implementado una política de “tolerancia cero” con respecto a las reuniones organizadas que pongan en riesgo la seguridad pública o la propiedad.

Para visitantes como Caden y Logan Lawonn, quienes viajaron desde Wisconsin para “tomarle el pulso” a la ciudad y disfrutar de unas copas, la presencia policial es una parte visible del paisaje. Para los residentes locales, como Emily Crowe, representa un alivio necesario.

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“Realmente creo que la presencia policial está ayudando, en cierto modo, a disuadir ese tipo de conductas”, comentó Crowe, refiriéndose a la violencia del mes pasado.

“Todo el mundo solo quiere disfrutar de la playa y divertirse”, añadió.

Las medidas de control se extienden más allá de la orilla del mar. El sábado, el JBPD colaboró con agencias externas en una operación denominada “DUI Wolf Pack” (Manada contra la Conducción bajo los Efectos del Alcohol), dirigida específicamente a los conductores ebrios. Si bien las cifras definitivas de detenciones resultantes de la operación del fin de semana aún se están contabilizando, el mensaje del departamento sigue siendo claro: la conducta delictiva conllevará una detención.

La sargento Tator instó al público a actuar como “ojos adicionales” para el departamento, solicitando a cualquier persona que observe actividades sospechosas en la playa o en las carreteras que lo notifique a la mayor brevedad posible.

“Simplemente intentamos mantener esa comunicación: ‘Oigan, ya saben, mantengámonos seguros; reporten cualquier cosa que vean”. Si observan algo en la carretera o en la propia playa, llámennos de inmediato para que podamos intervenir a tiempo”, concluyó la sargento Tator.

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