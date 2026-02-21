Propietario de empresa de cercas de St. Johns acusado de hurto y fraude

ST. JOHNS COUNTY, Fla. — ,

Informamos por primera vez en agosto de 2025 sobre las quejas contra la empresa de Arango. Propietarios de viviendas en los condados de Clay, Duval y St. Johns afirmaron haber pagado a “Patio Solutions LLC” miles de dólares por obras que nunca se terminaron.

Heather Sansiba, una de las propietarias del condado de St. Johns, con la que hablamos primero, nos contó que pagó más de $3,200 por la construcción de una cerca alrededor de su casa. Comentó que el proyecto se retrasó constantemente hasta que, finalmente, simplemente nunca se terminó. Como exinfante de marina estadounidense con ingresos fijos, Sansiba comentó que ese dinero podría haber cubierto dos meses de la hipoteca.

“Tenía una sensación de desesperanza, como si nunca recuperara el dinero”, dijo Sansiba.

Sansiba es uno de los numerosos propietarios de viviendas en la comunidad de Beacon Lake que le han contado a Action News Jax que pagaron a “Patio Solutions LLC” por proyectos incompletos. Comentó que contrató a la empresa en agosto pasado y pasó meses preguntándose si recuperaría algo de su dinero.

Más de seis meses después, Sansiba dice que sigue esperando. Siente que esta situación le ha quitado la confianza en futuros contratistas.

“En algún momento, piensas: esta persona se está saliendo con la suya con cientos de miles de dólares de fraude”, dijo Sansiba. “Pagas la mitad del dinero como depósito y luego no hay garantía de que aparezcan. ¿En quién confío?”

El informe del arresto de Arango indica que admitió haber “sacrificado dinero continuamente a las víctimas”, a pesar de que estaba pidiendo “préstamos constantes” porque su cuenta corriente comercial aparentemente estaba sobrepasada.

Action News Jax se ha puesto en contacto con el abogado de Arango para obtener una respuesta sobre los cargos en su contra, pero aún estamos esperando una respuesta.

Los registros judiciales del condado de St. Johns muestran que Arango pagó cerca de $90,000 para salir de la cárcel bajo fianza. Seguimos trabajando para saber cuándo volverá a comparecer ante el tribunal.

