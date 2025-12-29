Regresa a salvo a casa en Año Nuevo con viaje gratis en Uber o taxi

JACKSONVILLE, Fla. — Mientras Jacksonville se prepara para recibir el 2026, las autoridades locales recuerdan a quienes celebran la víspera de Año Nuevo: celebren con responsabilidad o enfrenten las consecuencias.

A pocos días de la cuenta regresiva, la Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO) está intensificando su presencia en las calles. Los agentes del orden han confirmado que se desplegarán unidades especializadas en la detección de conductores ebrios por toda la ciudad para interceptar a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol.

“Es una cuestión de seguridad para toda nuestra comunidad”, dijo el portavoz de la JSO, Christian Hancock. “Créanme, no vale la pena. No vale la pena que nadie se ponga al volante”.

Las consecuencias son graves. Durante las celebraciones de Año Nuevo del año pasado, la JSO arrestó a aproximadamente 20 personas por conducir bajo los efectos del alcohol. La policía advierte que incluso una sola bebida puede afectar el juicio e insta a los ciudadanos a usar conductores designados o aplicaciones de transporte compartido.

“Si has bebido una, ya es demasiado”, añadió Hancock. “Asegúrate de tener a alguien que te lleve, llama a un amigo o pide un taxi o un Uber”.

Para facilitar esta decisión, el bufete de abogados de Jacksonville, Farah & Farah, interviene para eliminar la barrera financiera que impide un viaje seguro. Por décimo año consecutivo, el bufete ofrece vales gratuitos de 50 dólares para viajes en Uber o taxi en Nochevieja.

El programa ya ha proporcionado casi 17.000 viajes seguros durante la última década. Para los abogados del bufete, la iniciativa es una respuesta proactiva a la devastación que ven a diario en su práctica.

“Como abogados de lesiones personales, vemos las consecuencias de los conductores ebrios”, dijo el abogado Khalil Farah. “Nos preguntamos: ¿por qué la gente bebe y conduce? A menudo, es porque no tienen cómo ir y venir de donde sea que vayan. Si podemos proporcionar este crédito para que no tengan que conducir, esperamos que la comunidad sea más segura”.

Se recomienda a los residentes que planean celebrar que soliciten sus vales con anticipación a través del sitio web de Farah & Farah Safe Rides para asegurarse de tener un plan antes del primer brindis de 2026.

Dicen que puedes cargar el vale en tu aplicación ahora y, si el sistema parece haberse quedado sin vales, vuelve a intentarlo al día siguiente, ya que los recargan.

