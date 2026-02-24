Sheriffs de Putnam County identifican restos humanos encontrados en 1981

PUTNAM COUNTY, Fla. — La oficina del sheriff afirma que el cuerpo, descubierto por un residente local, se encontraba en un estado avanzado de descomposición y no pudo ser reconocido en ese momento.

La oficina del sheriff afirma que el cuerpo, descubierto por un residente local, se encontraba en avanzado estado de descomposición y no pudo ser reconocido en ese momento.

Los investigadores no encontraron indicios de homicidio y dictaminaron que la causa de la muerte fue indeterminada, pero no violenta.

Durante años, el hombre fue conocido únicamente como “Palatka John Doe” y fue enterrado en un cementerio local.

En diciembre de 2023, la Oficina del Sheriff del Condado de Putnam, con la ayuda de la Junta Asesora de Casos Sin Resolver de la Asociación de Sheriffs de Florida, desenterró los restos para realizar pruebas de ADN avanzadas.

Confirmaron que pertenecían a Patrick Nordin, nacido en Erie, Pensilvania, en 1942. Nordin fue adoptado de niño y se sabe poco sobre su vida posterior, incluida la forma en que llegó a Florida.

Los sheriffs le piden a la comunidad que de tener alguna información, la haga, presente para poder brindarle contestaciones a su familia.

