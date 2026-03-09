VEA: Oficiales de JSO devuelven bebé a su madre tras robo de auto

JACKSONVILLE, Fla. — La Oficina del Sheriff de Jacksonville devolvió a un bebé de 19 meses a su madre después de que un hombre de 22 años robara un auto en marcha de un estacionamiento.

La Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO) informó en una publicación en redes sociales que el 8 de enero, los oficiales respondieron a un reporte de un vehículo robado con un bebé de 19 meses dentro.

La madre del niño declaró a las autoridades que dejó el auto en marcha mientras entraba rápidamente a una tienda. Mientras ella no estaba, el sospechoso se subió a su auto y se marchó.

Los oficiales identificaron rápidamente al sospechoso y localizaron el vehículo robado en menos de 20 minutos. Sin embargo, el niño no estaba dentro del auto cuando lo encontraron.

Los informes de testigos proporcionados a los operadores del 911 indicaron que el sospechoso había sacado a la fuerza al bebé de 19 meses del vehículo poco después del robo.

La policía pronto localizó al niño en una tienda cercana y lo reunió con su madre.

El sospechoso, identificado por la policía como Micah Simmons, fue detenido tras el registro.

Simmons, de 22 años, ahora enfrenta cargos de agresión y robo de vehículo.

