Veterana del Navy desaparece, hijo cree que fue estafada

JACKSONVILLE, Fla. — Una familia de Jacksonville pide ayuda mientras continúa la búsqueda de su madre desaparecida de 72 años, una veterana de la Marina que, según afirman, pudo haber sido víctima de una estafa antes de desaparecer.

No se ha sabido nada de Margaret Hanley en más de una semana. El miércoles pasado, su familia se dio cuenta de que algo andaba mal.

“Estuvo 23 años en la Marina”, dijo su hijo, Jomo Thompson. “Ha estado viviendo sola en casa. Es una mujer bastante independiente y una excelente madre en todos los aspectos”.

Hanley vive en el oeste de Jacksonville y, según su familia, rara vez se aleja de casa. Cuando él y otros familiares no pudieron comunicarse con ella, la preocupación se convirtió rápidamente en alarma.

“Creemos que mi madre estaba siendo estafada”, dijo Thompson. “Nadie ha sabido nada de ella desde el lunes”.

Después de presentar una denuncia de desaparición, Thompson dice que comenzó a revisar la actividad bancaria de su madre. Tuvo acceso a su cuenta con su permiso. Lo que encontró lo preocupó aún más.

“Entramos y vimos algunas transacciones inusuales”, dijo. “No solo le estaba enviando dinero a alguien, sino que, solo en la última semana que lleva desaparecida, le están quitando dinero”.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

Thompson afirma que parte del dinero parecía haber sido cargado a una aplicación de pago móvil en incrementos de $200. También afirma que familiares encontraron un cheque en la casa de Hanley, a nombre de un hombre, por $12,000.

Amigos de la familia que trabajan en la policía y en el sector inmobiliario ayudaron a investigar el nombre de los cheques. Thompson afirma que el hombre tiene antecedentes de hurto menor y fraude.

“Eso no es propio de mi madre”, dijo. “Siempre decía que nadie me iba a estafar”.

La familia afirma desconocer si Hanley salió de casa para encontrarse con alguien relacionado con la presunta estafa o si ocurrió algo completamente diferente.

“Ni siquiera nos importa el dinero”, dijo Thompson. “Solo queremos que nuestra madre vuelva sana y salva a casa”.

Según Thompson, el Toyota RAV4 plateado de 2001 de Hanley ha recibido avisos en varios lugares desde su desaparición, incluyendo Gainesville y Starke, Florida, y más recientemente en Hinesville, Georgia.

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

Su hijo dice que ese tipo de viaje es completamente inusual.

“El único lugar al que realmente conduce es a Walmart para comprar comestibles, que está a cinco minutos de su casa”, dijo. “Le gusta estar en casa. Le gusta ver sus telenovelas, ‘Días de Nuestras Vidas’, ‘El Precio Justo’. Tiene una rutina establecida”.

Thompson dice que su madre tiene problemas de memoria a corto plazo y no es muy buena para orientarse, lo que aumenta el temor de que pueda estar desorientada.

“Podría estar angustiada”, dijo.

Los detectives le han dicho a la familia que el caso no cumple con los criterios de Florida para una Alerta Plata. También indicaron que si se cree que Hanley se encuentra fuera de Florida, la alerta no se aplicaría.

Afuera de la casa de Hanley, los vecinos describen algo más que una simple cara amiga en la cuadra.

Oma Rampersad dice que ella y Hanley se hicieron amigas al instante hace más de 20 años, unidas por sus raíces caribeñas.

Rampersad dice que fue una de las primeras en darse cuenta de que algo andaba mal. Cuando Hanley no contestó su teléfono ni la puerta, algo que, según ella, nunca había sucedido antes, usó una llave de repuesto para revisar el interior.

“No estaba allí”, dijo Rampersad.

Ahora, amigos y familiares se aferran a la esperanza.

“Dondequiera que esté, me gustaría mucho que volviera a casa”, dijo Rampersad. “Todos la queremos y la extrañamos”.

Hanley conduce una Toyota RAV4 plateada del 2001 con matrícula de Florida ESMF23. Se solicita a cualquier persona que la vea a ella o al vehículo que contacte a las autoridades de inmediato.

Su familia dice que intentan mantener una actitud positiva y que buscan la ayuda del público.

“Solo quiero mantener una actitud positiva”, dijo Thompson. “Y espero que la recuperemos sana y salva”.

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.