WATCH: Get hyped for the playoffs with ‘Jags Are Coming For You’

JACKSONVILLE, Fla. — The Creative Services team at Action News Jax (WFOX FOX30 and WJAX CBS47) wanted to produce a video on the Jacksonville Jaguars winning the AFC South.
We found two local rap artists, Big Fil 904 and Brinson, who are also diehard Jags fans and they worked with us on the song and video.
Our creative team wrote the lyrics, provided the music and edited the video and Big Fil 904 and Brinson performed the vocals.
Enjoy the video as we get ready to watch the Jags take on the Bills at home in the playoffs!
And here are the lyrics if you want to follow along:
DUUUUVALLL….THEM JAGS ARE COMING - YEAH THEY COMING
DUUUUVALLL…. THEM JAGS ARE COMING - YEAH THEY COMING YA’LL
DUUUUVALLL….THEM JAGS ARE COMING - YEAH THEY COMING
DUUUUVALLL…. THEM JAGS ARE COMING - YEAH THEY COMING YA’LL
Verse 1:
J-A-G-S….NOTHING BUT THE BEST
GETTING DEEP IN THE END ZONES …THE NFL STRESSED!
TRAVIS E-T-N…TOTING THAT ROCK.
RUNNING HARD TIL ZEREOS ARE ON THE CLOCK
THE REST OF THE TEAMS…THEY BE RUNNING THEIR MOUTH
THE JAGS…BUSY WINNING…THE A-F-C SOUTH!
TITANS, COLTS, TEXANS….AIN’T GOT IT GOING
WE ROLLING WITH THE TOP COACH…LIAM COEN
Verse 2:
HINES-ALLEN PUTTING QB’S ON THEIR BACKS
TREVOR SCORING TD’S STACKS ON STACKS
JUST A SMALL MARKET TEAM…MAN WE BLOWING THROUGH THE LEAGUE
SUPERBOWL 60….IS NO LONGER A DREAM.
CAM LITTLE’S KICKS…SPLITTING THE UP-RIGHTS FAST…
ACCURATE LIKE A MIKE BURESH FORECAST
MORE TURNOVERS…WATCH OUR DEFENSE FLEX
MAKING SHAD KHAN KEEP SIGNING THEM CHECKS
DUUUUVALLL….THEM JAGS ARE COMING - YEAH THEY COMING
DUUUUVALLL…. THEM JAGS ARE COMING - YEAH THEY COMING YA’LL
DUUUUVALLL….THEM JAGS ARE COMING - YEAH THEY COMING
DUUUUVALLL…. THEM JAGS ARE COMING - YEAH THEY COMING YA’LL
JAKOBI GOT THE SNAGS, TRAVON ON THE SWAGS…
DEWEY STILL SCREAMING…IT WAS ALWAYS THE JAGS!
BEAT THE CHARGERS, BRONCOS AT MILE HIGH…
WE DON’T CARE WHO’S NEXT….WE’RE DUVAL TIL WE DIE
PLAYOFF PUSH…PRAYING THE JAGS TO THE HEAVENS…
THE OFFICAL STATION IS CBS47!
SO KEEP STACKING THOSE DUBS…EVEN WHEN IT’S NOT PRETTY
THE OFFICIAL STATION FOR YOUR JAGS…IS FOX30
DUUUUVALLL….THEM JAGS ARE COMING - YEAH THEY COMING
DUUUUVALLL…. THEM JAGS ARE COMING - YEAH THEY COMING YA’LL
DUUUUVALLL….THEM JAGS ARE COMING - YEAH THEY COMING
DUUUUVALLL…. THEM JAGS ARE COMING - YEAH THEY COMING YA’LL
