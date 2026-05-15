Arrestan hombre de Palatka por abuso animal

Palatka, Fla. — La Oficina del Sheriff del Condado de Putnam arrestó a Marcel Plowden, de 40 años, por alegadamente mantener cinco perros en condiciones deplorables en su hogar, ubicado en Washington Street, en Palatka.

Las autoridades dicen que fueron contactadas sobre el descuido severo de los animales.

Marcel Plowden, 40 (Putnam County Sheriff's Office)

Según el sheriff, una de las perras tenía una cadena incrustada en su cuello que requirió cirugía por parte de veterinarios.

Los otros cuatro perros fueron llevados al Control de Animales y están recibiendo tratamiento por deshidratación y otros síntomas de negligencia, según informó la oficina del sheriff.

Mientras, la perra con la cadena atorada permanece bajo cuidado veterinario y se le descubrió un objeto en su estómago.

Los veterinarios y empleados de Control Animal están trabajando para ayudar a la perra a sobrellevar su condición y han notado su cooperación, pese que está con mucho dolor, de acuerdo a la oficina del sheriff.

Plowden enfrenta un cargo de crueldad animal agravada y cinco cargos de abandono animal durante un estado de emergencia . El hombre fue llevado a la cárcel del Condado de Putnam, donde permanece bajo una fianza de $30,000.

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