Arrestan hombre tras atacar a alguacil con un cuchillo

Dunnellon, Fla. — *Le pedimos discreción con el video de esta historia; contiene lenguaje que algunos podrían considerar ofensivo*

La Oficina del Sheriff del Condado de Marion arrestó a un hombre el miércoles,14 de mayo, luego que atacó a un alguacil con un cuchillo.

El sospechoso, Heriberto Medina Márquez, está acusado de tentativa de asesinato, tras alegadmnte acuchillar al alguacil Robert Fitch, en 11775 NW 10th Place, en Dunnellon.

El incidente ocurrió a eso de las 5 p.m., cuando Fitch respondió a una llamada de una persona sospechosa. Cuando el alguacil salió de su carro, fue emboscado y apuñalado repetidamente en el pecho, por Marquez.

El agente sufrió lesiones menores y según las autoridades, su chaleco antibala le salvó la vida.

Luego del incidente, Marquez huyó a una área boscosa cercana. Acto seguido, el alguacil Montalvo llegó a la escena y el hombre volvió a salir del bosque.

Medina Marquez (Marion County Sheriff's Office)

Ambos agentes lograron restringir al hombre y arrestarlo, sin mayores incidentes.

Mientras estaba siendo detenido, Marquez le dijo a los alguaciles: “Los hubiese matado, ¿lo saben verdad?”

Marquez fue llevado a la cárcel del condado de Marion, donde está detenido sin derecho a fianza.

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