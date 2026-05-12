Autoridades buscan sospechosa de tiroteo en barra de Arlington

JACKSONVILLE, Fla —

Un hombre de aproximadamente 40 años se recupera en un hospital local tras ser alcanzado por dos disparos durante una riña en la zona de Arlington. La Oficina del Alguacil de Jacksonville (JSO) mantiene un operativo de búsqueda para localizar a la mujer responsable del ataque.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 a.m. de este martes, 12 de mayo, en el establecimiento The New Neighborhood Tavern, ubicado en la intersección de Century Street y Atlantic Boulevard.

Buscan sospechosa de tiroteo en taverna

Según el informe oficial, una disputa entre clientes escaló rápidamente hasta que una mujer extrajo un arma de fuego y disparó contra la víctima, impactándola en el abdomen.

Al llegar al sitio, los agentes encontraron al hombre herido, quien fue trasladado de inmediato a un centro médico donde se reporta en condición estable.

Detectives de la unidad de crímenes violentos recolectaron casquillos y muestras de sangre en la escena.

Actualmente, las autoridades revisan las cámaras de vigilancia para identificar a la agresora, quien huyó del lugar tras los disparos. Las autoridades aún no determinan si el ataque fue un incidente aislado o producto de un conflicto doméstico previo.

El suceso ha causado asombro entre los residentes de un sector que, según testimonios, había mostrado mayor tranquilidad recientemente.

“Cuando me levanté, me encontré con un montón de carros de policía y cintas por todos lados. Me sorprende porque la policía suele hacer un buen trabajo por aquí”, comentó Nahúm Ezequiel Abreu, un comerciante local.

La policía solicita que cualquier persona con información sobre el paradero de la sospechosa se comunique con JSO al 904-630-0500, o envíe un correo electrónico a JSOCRIMETIPS@JAXSHERIFF.ORG. También ,puede contactar a la línea de Crime Stoppers al 1-866-845-TIPS.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.