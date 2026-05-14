Jacksonville, Fla. — El IRONMAN Jacksonville supone una movilización de seguridad y resguardo comparada con eventos como el Super Bowl, en la que se integran varias agencias.

Un total de 12 agencias de seguridad, entre locales y federales, coordinan la operación para mantener seguros a espectadores y atletas durante este evento.

La movilidad por las calles de la ciudad es una de las preocupaciones de los residentes de Jacksonville.

COORDINACIONES DE SEGURIDAD PARA EL IRONMAN Comienzan los preparativos para el IRONMAN en Jacksonville. El evento requiere de coordinación entre decenas de agencias.

El jefe Ellis Burns de la División de Eventos Especiales de la Oficina del Sheriff de Jacksonville, dijo que no cerrarán toda la ciudad durante 20 horas.

“Estamos haciendo que la gente entre y salga durante la carrera con el tráfico, obviamente, tanto como podamos,” informó Burns.

La Guardia Costera, por su parte, anunció que hará lo propio en su jurisdicción: garantizar la seguridad de todos los que utilizan las vías fluviales, porque esa es su mayor prioridad.

Con esta carrera inaugural de IRONMAN en Jacksonville, la guardia costera trabaja junto a las agencias locales asociadas para apoyar un evento seguro y bien coordinado sobre el agua.

En cuanto a las vías que estarán cerradas, existe una larga lista a la que pueden acceder a través de la página oficial del evento y que cada conductor deberá revisar para evitar contratiempos, según sea la ruta que necesite usar para movilizarse este sábado.

La operación de seguridad para este evento es un reto a las autoridades por el volumen de personas que, se espera, asistan a esta cita deportiva.

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