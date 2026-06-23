Corte Suprema de EEUU autoriza a Exxon demandar a Cuba por decomisos

WASHINGTON D.C. — En una decisión de profundo impacto político y económico, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este martes que la petrolera ExxonMobil tiene el derecho de demandar a empresas estatales cubanas en tribunales estadounidenses. El fallo busca obtener una compensación por la confiscación de sus refinerías y estaciones de servicio tras la revolución liderada por Fidel Castro hace más de 65 años.

Con una votación de 6 magistrados contra 3, el alto tribunal revocó la decisión de una corte inferior que protegía a las entidades de la isla bajo el argumento de la inmunidad soberana. La resolución se convierte en la segunda victoria judicial en apenas dos meses para los propietarios estadounidenses que perdieron bienes en Cuba, lo que concede al gobierno de Trump una herramienta clave para intensificar la presión económica y el embargo petrolero sobre La Habana.

El origen de una disputa millonaria

La batalla legal se centra en los activos de Standard Oil (predecesora de ExxonMobil), que incluían una refinería de petróleo y más de 100 estaciones de servicio expropiadas en 1960. Aunque en 1969 la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de EE. UU. valoró los daños en 71.6 millones de dólares, la acumulación de un interés anual del 6% eleva la cifra actual a unos 3,000 millones de dólares, cantidad que podría triplicarse bajo los términos de la ley.

El caso de Exxon es solo la punta del iceberg: la misma comisión identificó en su momento a cerca de 6,000 particulares y empresas estadounidenses con reclamos que suman 1,900 millones de dólares originales, sin contar intereses.

El peso del Título III de la Ley Helms-Burton

El núcleo del debate jurídico fue el Título III de la Ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso en 1996 tras el derribo de avionetas de exiliados en Miami. Esta cláusula permite a ciudadanos y firmas estadounidenses demandar a cualquier corporación que se beneficie de propiedades confiscadas en la isla.

Desde la promulgación de la ley en 1996, todos los presidentes de EE. UU. habían suspendido la aplicación del Título III para evitar roces diplomáticos con aliados internacionales. Fue Donald Trump quien levantó formalmente esta suspensión en 2019, permitiendo que ExxonMobil activara su demanda ese mismo día.

Este fallo se suma al revés judicial del mes pasado, donde la Corte Suprema reactivó las demandas de una empresa portuaria estadounidense contra cuatro líneas de cruceros que operaron en los muelles confiscados de La Habana durante el deshielo de la era Obama. Con este precedente, las puertas quedan abiertas para una ola de litigios multimillonarios en las cortes norteamericanas.

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